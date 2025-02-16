愛上女同學媽媽！他暈船「猛烈進攻」　成功娶回大21歲美魔女

▲兩人成功克服外界偏見，走入婚姻殿堂。（圖／翻攝自ABC）



記者王佩翊／編譯

日本一名32歲男子愛上女同學的媽媽，儘管兩人相差21歲，但在他猛烈的追求下，最終成功娶回「夢中情人」。他回想起兩人最初的相遇是念書時的家長會，長大後偶然重逢時，瞬間對妻子「一見鍾情」，因此勇敢追愛。

根據MANTANWEB報導，日本長壽綜藝節目「歡迎新婚夫婦！」（新婚さんいらっしゃい！）16日介紹一對相差21歲的姐弟戀夫妻，然而特別的是，妻子竟然是丈夫小時候女同學的母親。

這對來自靜岡縣富士市夫妻，妻子53歲，丈夫則是32歲。他們表示，兩人最初的相遇是學生時代的家長日，但是直到多年後才開始有了交集。兩人時隔10多年後，才偶然再度見到對方。而男方瞬間就被女同學母親的魅力吸引，並直言自己是「一見鍾情」，隨即展開熱烈追求。

男方發現自己的心意後，鼓起勇氣邀請當時還是女同學母親的妻子共進晚餐，沒想到在餐桌上就直接告白，「我對您一見鍾情，請和我交往！」而這突如其來的告白也讓妻子驚嚇不已。

儘管這場告白並不順利，但男方仍然鍥而不捨，在之後的30天「每天都約妻子出去約會」。當時，妻子才剛離婚不久，而丈夫的積極進攻，也成為她情緒上的支柱。

由於妻子曾經無意間提到自己喜歡花燈，因此丈夫在1個月之內連續帶她參觀了40個不同的燈會，展現滿滿誠意。而到了第30天，兩人在公園散步時，丈夫再度告白，但妻子依舊拒絕，讓男方當場淚灑現場。

由於顧及他人眼光，妻子一直不願答應男方的追求，直到某天，女兒發來簡訊，才讓她真正改變心意。所幸經歷重重困難，兩人終於在2024年7月步入婚姻殿堂。