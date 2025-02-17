美俄18日舉行停火會談！烏克蘭未受邀請　澤倫斯基：不接受結果

▲美俄將在18日舉行停火會談，但烏克蘭卻未受邀參與，基輔強調不會接受未參與的談判結果。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄媒《商報》引述知情人士報導，美俄18日將在沙烏地阿拉伯會面，就結束已持續近3年的俄烏戰爭舉行會談。然而，烏克蘭消息人士告訴BBC，基輔及其歐洲盟友未受邀參與，令外界對談判的透明度與未來影響深感憂慮。烏克蘭總統澤倫斯基也強調，基輔不會接受任何由美俄主導、未經烏方參與的決定。

美國眾院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）告訴路透社，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、白宮國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz），以及白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）都將前往沙烏地，與俄羅斯代表就停火進行談判。然而，烏克蘭政府消息人士向BBC表示，基輔未接獲正式邀請，也無代表團出席。

近來，川普頻繁與烏俄2國領導人接觸，並於本周透露，其特使魏科夫已在莫斯科和俄羅斯總統普丁會面3小時，強調和平談判的緊迫性。川普公開表示，希望澤倫斯基能參與會談，並允許歐洲國家向烏克蘭購買美國武器。然而，澤倫斯基強調，基輔不會接受任何由美俄主導、未經烏克蘭參與的決定。

另一方面，烏克蘭戰場的情況持續緊張。俄羅斯軍隊目前正持續在烏克蘭東部推進，烏軍則面臨兵力短缺挑戰。俄方要求烏克蘭割讓佔領區，並保持永久中立，而烏克蘭則堅持要求俄軍撤離並尋求北約或同等級別的安全保障。

與此同時，美國政府與烏克蘭就未來援助條件展開討論。此前，川普政府曾向烏克蘭提議，示意基輔拿出50%的稀土礦產資源所有權，並表示若烏克蘭能與俄羅斯達成停火協議，美國就考慮在礦產相關地點部署美軍，以提供安全保護。不過，澤倫斯基後來拒絕了相關提議，並表示相關礦產協議「無法保護烏克蘭的利益」。