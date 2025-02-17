獲川普強烈支持！納坦雅胡誓言完成伊朗任務　美重型炸彈運抵以色列

▲以色列收到一批來自美國的MK-84重型炸彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國國務卿盧比歐16日出訪以色列，與以色列總理納坦雅胡會面後舉行聯合會談。期間，納坦雅胡誓言，以色列將在美國的支持下，「完成對伊朗的任務」。盧比歐也強調，不會允許伊朗擁有核武器，並指伊朗是中東衝突的根源。與此同時，美國向以色列運送重型炸彈，顯示對其軍事行動的支持。

據CNN報導，納坦雅胡16日在盧比歐的陪同下發表強硬言論，聲稱以色列過去16個月嚴重打擊了伊朗勢力，未來也將在美國總統川普的「強力領導」下，繼續推進對抗伊朗的行動。盧比歐則強調，伊朗支持的勢力是造成約旦河西岸暴力、哈瑪斯加薩事件，以及黎巴嫩真主黨和伊拉克民兵組織等衝突的共同主因，而美國決不允許該國擁有核武。

美國情報機構近期警告，以色列可能會試圖攻擊伊朗核設施，這與川普希望與伊朗達成和協議的方針相矛盾，恐加劇中東局勢。儘管如此，川普政府上個月解除了拜登政府對以色列獲得重型炸彈的限制，而以色列國防部也證實，以方已在15日晚間收到一批來自美國的MK-84重型炸彈。

MK-84是一款無導引炸彈，重達2000磅，可以穿透厚實的混凝土和金屬，製造出巨大的爆炸半徑。報導稱，這些重型炸彈在當地15日晚間被運抵以色列阿什杜德港後，被裝上卡車載往以色列空軍基地。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，這些MK-84炸彈對以色列軍方至關重要，並感謝川普政府的「堅定支持」。