獲川普強烈支持！納坦雅胡誓言完成伊朗任務　美重型炸彈運抵以色列

美國國務院13日更新官網美台關係現況,刪除「不支持台獨」字句,新增期盼兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。對此,前海軍中權艦艦長、中華戰略學會研究員張競16日列出3點解讀,他也指出,台灣未來不是僅由在台灣的2300萬鄉親所能決定,而必須「in a manner acceptable to the people on both sides of the Strait」;這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨?確實具有討論空間。