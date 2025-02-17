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盧比歐到訪後　以色列內閣將討論加薩第2階段停火

▲▼美國國務卿盧比歐與以色列總理納坦雅胡舉行聯合記者會。（圖／路透）

▲盧比歐出訪以色列後，以色列安全內閣將討論加薩下一階段的停火。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿盧比歐和以色列總理尼坦雅胡在對巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯和伊朗的立場上統一戰線後，以色列安全內閣明天將討論加薩走廊下一階段停火事宜。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）上任後首訪中東，抵達以色列，並且預定明天前往沙烏地阿拉伯。

他說：「哈瑪斯（Hamas）不可以繼續以軍事力量或政府勢力而存在…他們必須遭到殲滅。」在一紙脆弱停火協議於1月19日生效前，哈瑪斯和以色列已進行逾15個月戰鬥。

站在盧比歐身邊的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，兩個盟友「有共同策略」，如果所有人質繼續被好戰分子扣押在加薩走廊（Gaza Strip）的話，「地獄之門就會敝開」。

哈瑪斯昨天釋放3名以色列人質，交換369名巴勒斯坦囚犯獲釋，這是根據停火協議進行的第6波這類行動。

以色列和哈瑪斯交相指控對方違反停火協議。由美國掌控飽受戰火摧殘的加薩，並且重新安置逾200萬居民的這項川普廣受譴責提議為協議落實平添壓力。

尼坦雅胡說：「我們討論川普為加薩未來所提的大無畏願景，將共同致力確保這項願景成為現實。」川普提出將加薩打造成為「中東的蔚藍海岸」願景。

然而，沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家反對他的提議，支持建立毗鄰以色列的巴勒斯坦國，這也獲得國際社會多數支持。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天表示，建立巴勒斯坦國才是中東持久和平的「唯一保證」。

訪問沙烏地之後，盧比歐也將走訪阿拉伯聯合大公國。

美國一直在推動沙烏地承認以色列的這項歷史性協議，但是川普的加薩計畫使得相關工作為之複雜化。利雅德一再表示，採取這類行動之前，巴勒斯坦國建國工作必須有所進展。

哈瑪斯和以色列為期42天的第一階段停火上週幾乎瓦解。

自從上個月休戰以來，已有19名以色列人質和逾1000位巴勒斯坦囚犯獲釋。

第2階段停火目的在確保更持久性地結束戰爭。哈瑪斯官員和另一位知情人士指出，相關談判可能本週在卡達首都杜哈展開。

以色列總理辦公室表示，尼坦雅胡明天將主持安全內閣會議，商討第2階段停火事宜，並表示他明天同時會派遣談判人員前往埃及首都開羅，商討「繼續落實」第一階段停火，強調內閣會議結束後將就「第2階段停火談判」向談判團隊下達「進一步指示」。

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