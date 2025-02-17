台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

記者張靖榕／綜合報導

台北市今（17日）凌晨驚傳「詭異夜吼」，中正區、大直都有網友表示聽到類似的聲音，之後更伴隨消防車的鳴笛聲。





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▲台北天空17日凌晨驚傳怪異巨響。（圖／網友iceiswata授權提供）



該名住在中正區的網友在Threads上分享多段影片，凌晨的夜景中可聽見不尋常，類似用廣播播放的巨大摩擦聲，相當令人不適，或像是桌椅拖地摩擦、兒童哭泣的不明怪聲，「這是什麼聲音？大聲到半個台北市都聽得到。」後半段則有消防車的鳴笛聲。

據了解，聲音持續至少半小時以上，該名網友表示中正、萬華、大同、三重、永和都聽得見。另一名網友留言，在松山區凌晨2、3點時也聽到類似聲音，起初以為是車子急煞的聲音，但持續長達20秒，才發現是別的不明怪聲。

臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」也有人發文，「古亭國中那個方向有類似里長室廣播音響播放的怪聲音，很詭異」，底下也有許多人留言表示有聽到，「還好不是只有我一人聽見，怪詭異的」、「嚇死我了，我以為我幻聽」、「好吵啊，好像有廣播聲跟警報聲響」、「超級可怕的！請問有人知道是發生什麼事了嗎？」

不少人提到「天震」或「天使的號角」，但目前尚不清楚實際清況。