維護公共安全　黃偉哲率隊聯合稽查台南大型百貨商場

▲台南市政府啟動跨局處巡查抽檢，市長黃偉哲親率工務局、勞工局、消防局前往新光三越百貨台南新天地，了解正在整修裝潢之商場櫃位及商場空間施作工程，確保公共安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台中市百貨公司發生氣爆事件，造成多名民眾傷亡，引起全國矚目，台南市長黃偉哲立即指示相關局處，針對百貨賣場及工地進行工安及消防檢查，也再次要求轄內大型百貨、商場及量販店等業者，不得在未申報的情形下進行裝修施工。

台南市政府14日啟動跨局處巡查抽檢，市長黃偉哲更親自偕同工務局、勞工局、消防局前往新光三越百貨台南新天地，了解正在整修裝潢之商場櫃位及商場空間施作工程，確保公共安全。市議員蔡筱薇也到場關心。

黃偉哲市長表示，因應台中發生氣爆意外，特別邀集市府各局處，還有瓦斯供應廠商、公會一起前來會勘，並進行瓦斯的安全測試，公共場所若有需使用瓦斯之時，除了須安裝瓦斯洩漏偵測系統，還需要有瓦斯自動遮斷系統，才能保障瓦斯不會產生溢漏的威脅，今日測試結果系統都運作良好，但仍要求各局處檢查公共安全、消防安全，須用十二萬分的小心，將市民的公共安全視為自己家人的安全。

黃偉哲說，今日除了查察裝修的櫃位也對美食區的公安進行檢查，維護市民公共安全是市府責任，而市府對公安的要求絕對不會放寬，對於公共場所有施工需求，一定會要求依規定申請，並經核准才能進場施工，不允許偷跑，而施工規範也一定要落實，不容許虛應故事，市府各單位須將維護人民的生命安全視為第一重要。今日視察之後，未來市府各局處也將不定期的針對公共安全、消防安全進行抽查，讓各安全系統維持在最佳狀態，保障市民安全不准有任何折扣。

台南市政府表示，黃偉哲市長上任後非常重視保障市民生命安全，在年初即指示工務局及消防局針對大型百貨商場量販店進行稽查，而工務局每年春節前夕為把關民眾出入公共場所安全，針對逃生避難動線、逃生通道、安全梯間暢通及防火避難設備均符合使用，逐一進行稽查，並督促業者確實維護保養。

今日的聯合稽查，工務局詳細查察包括逃生通道及消防通道確實無阻塞情形，防火避難設備符合使用，並督促建物管理單位注意昇降設備維護保養、製作逃生避難動線圖標示於明顯易見處。同時消防局也檢查百貨公司的消防安全設備的功能是否正常，並持續要求場所加強防火管理，確保在緊急情況下能夠迅速應對。

另消防局平時即有針對百貨公司、賣場等場所進行消防安全檢查，對於施工中的場所，要求落實施工安全防護措施，以保障市民的消費安全。而工務局於每年第二季前定期通知大型百貨商場量販店場所，依限辦理建築物公共安全檢查申報，並於季末追蹤後續建築物公共安全檢查申報狀進度。

工務局強調，針對大型百貨商場的巡查抽檢，稽查時如有發現不符建築法第77條及第77之2條規定者，將依同法第91條、第95之1條，處建築物所有權人、使用人新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用，以維護全體市民安全。提供市民公共場所出入安全市府責無旁貸，未來市府各局處也持續針對目前正在整修裝潢之商場櫃位安排稽查，以維護全體市民安全。