洩天機幫朋友擋大劫！他肺結節「突增大8倍」　醫檢查看傻

▲一名患者洩天機幫朋友擋大劫，結果肺部的結節增大了7、8倍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

有些事情寧可信其有、不可信其無！胸腔科醫師李佳穎分享，有名患者肺部有良性結節，在他這裡追蹤超過10年，沒想到近日患者幫朋友「擋掉了一個大劫」，結果良性結節突然增大了7、8倍，讓他感到十分不可思議。

李佳穎在臉書粉專「李佳穎醫師的手術室＂肺話連篇＂」分享，這名患者有特殊體質，「會三太子上身那種」，患者肺部有個良性結節，已經在他這邊追蹤超過10年，幾乎沒發生任何變化，「我幾乎都100％覺得，終其一生都不會有問題了…。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，近日患者回診時，堅持要做更進一步的檢查，當時他認為不太可能，畢竟已經追蹤了10多年。奈何患者不斷要求，更稱自己「最近幫一個朋友擋掉了一個大劫」，他在半信半疑的情況下，還是安排了檢查。

沒想到，檢查結果出爐，患者肺部內的結節突然變大了7、8倍，讓李佳穎驚呼「這幾乎不太可能發生的事」。不過，患者得知檢查結果時，似乎沒有太過驚訝，只是喃喃自語「我自己知道…洩漏天機…是會遭受報應的」。

李佳穎聽到患者的說法，當下非常想衝出去、拍拍患者的肩膀，告知自己絕對會治好對方，「你幫我看看我有沒有什麼劫難要注意的？」