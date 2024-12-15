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80歲阿婆送發財金盼救兒！醫見「1舉動」感動：這枚最珍貴

高齡80歲的阿婆與智能不足的兒子相依為命。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲高齡80歲的阿婆與智能不足的兒子相依為命。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

胸腔科醫師李佳穎近日分享1則令他印象深刻的親身經歷，他表示有位高齡80歲的阿婆與智能不足的兒子相依為命，幾個月前兒子吃魚時不小心魚刺卡在喉嚨，引發深頸部感染，死亡率超過8成，當時阿婆2個月的時間，每天都搭3個小時的公車，只為陪伴兒子，還送醫師1枚紫南宮發財金，懇求救她兒子，最後整個療程開了5、6次刀，才撿回一命。對此，林佳穎也不禁動容的說，雖然自己已有很多枚紫南宮發財金，「但這一枚是最珍貴了」。

李佳穎於臉書粉專「李佳穎醫師的手術室肺話連篇」分享，表示日前他在南投竹山秀傳門診時，看見1個阿婆推著坐在輪椅上快40歲的瘦小中年男子進來看診，並遞了一枚紫南宮的發財金給他，懇求他救救兒子。

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他補充，阿婆已經快80歲了，與這個智能不足的兒子相依為命，平常兒子都在家旁邊的廟裡幫忙做一些簡單瑣事，聽社福人員説兒子還很常被附近的地痞流氓欺負毆打。

然而，大概幾個月前，兒子在吃魚時不小心魚刺卡在喉嚨，又不懂得就醫，搞到很嚴重的深頸部感染延伸到胸腔裡去，「文獻上顯示這麼嚴重的感染，死亡率是超過80%的」，這2個月中，李佳穎開了5、6次刀，才把他從鬼門關拉了回來。但更厲害的是，阿婆每天搭3個小時的公車來看兒子，整整2個月，沒有一天間斷。

阿婆在兒子康復後，告訴李佳穎「我兒子有點智能不足，什麼都不懂，真的很感謝醫師救了他旳」。看到母愛無私，李佳穎深受感動直呼，「其實我已經有好多枚紫南宮的發財金了，但這一枚最珍貴。」他嘆道，偏鄉醫療真的有點遠，但有時候就是這麼讓人想繼續堅持。

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