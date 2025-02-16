中國「第4艘航母」疑曝光！　大連造船廠衛星照洩端倪

▲大連造船廠衛星照片曝光。（圖／翻攝自The Warzone）



記者王佩翊／綜合報導

自從中國大陸第3艘航空母艦「福建艦」進行海試以來，美國媒體便將焦點轉向中國的下一代航母，也就是所謂的004型。根據美國軍事網站13日報導，衛星照片顯示，中國的第4艘航母似乎已經開始建造，而這個疑似組裝的模塊之一則出現在大連的造船廠。

根據《空天力量》報導，衛星照片顯示，中國的第4艘航母可能已經在建造中。根據進度分析，中國的新一代航母可能還需一段時間才會正式開工。不過需要注意的是，西方媒體對解放軍裝備的報導經常與實際情況有出入，因此美媒對004型航母的猜測可能不準確。

報導指出，在Google提供的衛星圖像中可以看到，該模塊可能是飛行甲板的一部分，周圍還能看到殲-15系列艦載戰鬥機和直-8系列海軍直升機的模型。

美媒猜測這個模塊看起來像是斜角甲板的一部分，水面上的線條看起來是電磁彈射器的安裝溝槽，這意味著004型航母除了2部位於艦艏的彈射器之外，有可能還將配備2部斜角甲板的彈射器，配置類似於美國海軍的「福特」級航母。相比之下，003型航母「福建艦」的斜角甲板只有1部彈射器，004型航母的彈射器數量更多，能在一定程度上提高彈射戰機的效率。

美媒猜測，004型航母最終亮相時，很可能會與福建艦一樣，搭載電磁彈射器，能夠起降預警機「空警-600」和外形尺寸較小的無人機。預計還將包括殲-35隱形戰鬥機，並由殲-15T彈射型提供支持。