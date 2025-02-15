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日本26歲女偶像轉行「下海當女公關」！　 自爆年收翻10倍

▲▼日本26歲女偶像退團「下海當酒店妹」！　 自爆年收翻10倍。（圖／I／manaka.shida.98）

▲志田愛佳轉行當起女公關，自爆年收翻10倍。（圖／IG／manaka.shida.98，下同）

記者王佩翊／編譯

前日本女子偶像團體「欅坂46」成員志田愛佳，退團後進入銀座的高級酒店當起坐檯小姐，而她也在節目中自爆，現在的收入是當初偶像現役時期的10倍以上，同時分享了自己從偶像轉型為女公關的心路歷程與現況。

根據《體育日本》報導，現年26歲的志田愛佳曾經是國民女偶像，也曾出演過紅白歌合戰，然而2018年因健康因素暫停演藝活動，隨後於同年11月正式從欅坂46畢業。此後，她以模特兒身份繼續發展，直到2022年9月宣布轉戰女公關，當時消息一出便掀起熱議。

事隔多年，志田已經是銀座高級酒店「Belle Lounge Ginza」的當紅公關，收入更是過去的10倍以上。

▲▼日本26歲女偶像退團「下海當酒店妹」！　 自爆年收翻10倍。（圖／I／manaka.shida.98）

她在節目中談及公開轉行的原因時表示，「其實以前也有女偶像改當女公關，但是大家會選擇隱瞞，沒有人像我一樣直接公開。對我而言，既然做了，就想大方分享。」

她在店內的風格親民，經常與客人打成一片，甚至讓客人為自己調酒，以獨特的「朋友式接待」聞名。就連同事也對她評價極高。同樣在Belle Lounge Ginza工作的其他女公關直言，「她超受歡迎，人氣第一名」、「她的魅力就在於，明明是偶像出身，卻沒有偶像包袱。」

當被問到收入時，志田更坦言，比偶像時期還要高出「10倍以上」時。此外，她還透露，儘管偶爾會有以前的粉絲來店裡支持，但對方因為是粉絲所反而會保持距離，不會過度地想要知道她的隱私。

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