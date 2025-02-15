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感謝無私的奉獻　台南市勞工局授證表揚志工

▲台南市勞工局於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，由王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，由王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」願景，達成市長的施政目標，於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，無私的奉獻除協助市府服務勞工外，是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

勞工局召募台南市各界勞工，配合市府辦理各項休閒、育樂活動、支援勞工局各項勞工事務、職災勞工電話關懷及服務台引導服務等相關工作，服務績效深獲台南市各界勞工朋友之肯定，更有多名志工投入「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕，至官田區二手家具倉庫協助整理二手家具，或幫忙修繕案家整理環境等。志工優異的表現歷年來也多次榮獲勞動部評定為全國績優勞工服務團隊，為市府及本市勞工增添無限殊榮。

▲台南市勞工局於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，由王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在授證及表揚大會中王鑫基局長除肯定志工的優異表現之外，更勉勵志工夥伴將「發揮志工愛、匯集勞工情」的精神一直延續下去，共同打造黃偉哲市長的「志工大台南」願景，讓台南成為有情有疼心的好地方。王局長亦期盼大家今後仍本著配合市府服務市民之精神繼續為市府及本市勞工朋友來努力、打拚，進而促進本市的勞資關係更和諧、更進步。

▲台南市勞工局於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，由王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次大會中表揚服務績優人員名單如下：服務滿30年奉獻獎：鄭芳名；服務滿25年貢獻獎：莊月鳳；服務滿20年榮譽獎：戴麗敏、林春蘭、林美雲；服務滿15年金座獎: 陳惠冠、吳岱臻、潘鄭雪琴；服務滿5年銅座獎：江家溱。

▲台南市勞工局於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，由王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

績優志工獎：朱麗華、江家溱、吳秋儀、梁瑪利、吳麗琴、蔡裕隆；全勤獎：曹至清、鄭芳名、方翠娥、林倩雲、戴麗敏、黃郁芳、鄭淑芬、陳美華、吳秋美、吳秋儀、蘇玲秀、李英章、黃秀月、吳麗琴、李峯男、梁瑪利、楊千慧、莊昌鑫、郭淑貞、蔡蕙琴等20人。

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