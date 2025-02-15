青春熱血　台南聖功女中班聯會捐血活動

▲台南捐血站暨私立聖功女中班聯會，於2月15日上午9時至下午5時，合作舉辦「青春熱血，你是我的理想型！」捐血活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣最美麗的風景是人，而青年是國家未來的主人及希望，台南捐血站暨私立聖功女中班聯會，於2月15日星期六上午9時至下午5時，合作舉辦「青春熱血，你是我的理想型！」捐血活動！

活動地點在台南市公園路上，台南轉運站對面的台南公園側廣場，邀請熱血青年及成年民眾挽袖捐血，幫助需要鮮血救命的病患！

主辦單位為感謝參與捐血的民眾，特別準備豐富的贈品做為回饋！贈品計有：府城聖功文教基金會提供的大禮包（含活動主題帆布袋、 紀念 T、多合一充電線）及全聯100元禮券，另外還可以加碼抽刮刮樂及全聯禮券！數量有限，送完為止。

活動當天除了有魔術社的互動表演、DIY印製徽章製作，還可以參加下午1時台南公園歷史導覽（前10位報名參加者可獲得100元全聯禮券）！

台南血站指出，2月15日上午吸引不少民眾到場捐血做好事及享受古都美食與怡人美景！本活動特別感謝台南捐血站所有長官與工作人員的力挺，聖功女中 及家長會、府城聖功文教基金會大力贊助！集眾人之力，成就助人最樂的美事。