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台南土城聖母廟花火迎春系列活動被質疑造成農損垃圾　廟方澄清

▲台南正統鹿耳門聖母廟針對每年舉辦「花火迎春系列活動」，被質疑有造成農損及製造垃圾等問題，廟方提出4點聲明澄清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南正統鹿耳門聖母廟針對每年舉辦「花火迎春系列活動」，被質疑有造成農損及製造垃圾等問題，廟方提出4點聲明澄清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟針對每年舉辦「花火迎春系列活動」，被質疑有造成農損及製造垃圾等問題，廟方15日提出4點聲明澄清。

廟方指出，聖母廟每年舉辦「花火迎春系列活動」，至今已逾30年，活動寓意源自天上聖母的慈悲懿旨，藉由炸蜂炮、高空煙火，祈求驅除災難、瘟疫、邪煞，庇佑信眾平安。本廟始終秉持敬天愛民的精神，希望透過此活動發揚傳統文化，並帶動地方觀光發展，針對外界質疑澄清表示：一、農損議題之澄清：本廟於活動前，已與周邊地主及農民協調，充分溝通活動可能對農田造成的影響，並承諾如有農損發生，可聯繫本廟進行協調補償。然而，部分媒體與議員引用未受影響地主的言論，可能造成本廟對農損不負責之假象，與事實不符。本廟在此重申，若農民因活動導致農損，均可依協調機制聯繫本廟處理，絕不推卸責任。同時，本廟也呼籲所有參與信眾，請共同維護農民辛勤栽種的農作物，切勿隨意踐踏附近農地，以展現敬天愛地的精神。

 ▲台南正統鹿耳門聖母廟針對每年舉辦「花火迎春系列活動」，被質疑有造成農損及製造垃圾等問題，廟方提出4點聲明澄清。（圖／記者林東良翻攝，下同）
二、交通管制、人潮疏散與環境整理：本廟於活動前，即與台南市政府民政局、交通局、警察局、文化局、消防局、環保局、市立醫院等單位積極協調，規劃交通管制、人潮疏散、安全醫療及環境整理，盡可能將活動影響降至最低。然而，今年參與人數比去年暴增許多，達數十萬人眾，導致交通疏散成效未達預期。對此，本廟將積極檢討改進，未來將與交通局及相關單位進一步優化疏散措施，以提升活動整體規劃。此外，活動結束後，周邊環境因人潮聚集產生大量垃圾，本廟立即動員環保局及志工團體進行垃圾清運與環境整理，並在最短時間內恢復廟前廣場及周邊整潔。未來也將加強垃圾分類宣導與清潔維護機制，希望所有參與民眾能發揮公德心，共同維護環境整潔。


三、安全宣導與環境保護：「花火迎春系列活動」包含蜂炮、高空煙火、搶春牛等傳統儀式，為確保活動安全，每年本廟皆加強安全宣導，並於活動現場設置警戒線及醫療站，確保信眾能在安全的環境中參與活動。也在此呼籲，請信眾遵從工作人員指引，注意自身安全，確保活動能在平安喜樂的氛圍中順利進行。此外，本廟始終重視環境保護與永續發展，未來持續與環保局合作，落實活動後環境復原，讓民俗文化與環境保護能夠共存發展。

▲台南正統鹿耳門聖母廟針對每年舉辦「花火迎春系列活動」，被質疑有造成農損及製造垃圾等問題，廟方提出4點聲明澄清。（圖／記者林東良翻攝，下同）
四、向協助單位及信眾表達感謝：此次活動能順利進行，感謝所有指導與協助的政府單位、志工團體及地方人士的辛勞付出，讓活動得以順利完成。同時，也誠摯感謝各方信眾的支持與指教，如果明年還有舉辦此活動，本廟將持續精進，確保未來活動更為完善，讓信眾能安心參與，共享天上聖母與眾神明庇佑的平安與福祉。


廟方強調，感謝大家的理解與支持，正統鹿耳門聖母廟將繼續秉持天上聖母、眾神明慈悲信念，推動地方發展，並與民眾攜手維護社會和諧。

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