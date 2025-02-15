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讓愛延續　南泰億建設故董事長義捐台南救護車及消防車

▲南泰億建設股份有限公司以已故郭福文董事長夫人郭鄭桂琴名義，捐贈救護車及消防車各1輛予，由市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠、消防局局長李明峯等人出席受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南泰億建設股份有限公司以已故郭福文董事長夫人郭鄭桂琴名義，捐贈救護車及消防車各1輛予，由市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠、消防局局長李明峯等人出席受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南泰億建設股份有限公司本於回饋社會的理念，特別以已故郭福文董事長夫人郭鄭桂琴的名義，捐贈救護車及消防車各1輛予，捐贈儀式於15日於郭夫人的公祭典禮上舉行，由市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠、消防局局長李明峯等人出席受贈，並代表市民表達深切感謝之意，場面莊嚴隆重。

立委陳亭妃及市議員陳怡珍、黃麗招、許至椿、邱昭勝、蔡麗青也前往公祭致意，表達深深的哀悼與追思。

黃偉哲市長表示，郭福文董事長及其夫人長年關懷社會，積極參與公益，此次的捐贈不僅延續了夫人慈愛的精神，更為台南市民的安全提供實質幫助。救護車的投入將提升緊急醫療救護效能，讓傷病患能在黃金時間內獲得最佳救治；消防車則強化消防隊的災害應變能力，為市民生命財產安全再添一道防線。

▲南泰億建設股份有限公司以已故郭福文董事長夫人郭鄭桂琴名義，捐贈救護車及消防車各1輛予，由市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠、消防局局長李明峯等人出席受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

郭董事長夫人生前熱心公益，關懷弱勢，這次的捐贈是對她一生行善精神的延續，希望能夠幫助更多需要幫助的人，也期盼透過這份心意，讓城市更加安全，讓社會更有溫度。

消防局表示，捐贈的救護車將配置於土城分隊，消防車將設置於七股分隊，未來將協助消防局執行災害搶救緊急救護任務，為市民提供更即時的消防服務。

▲南泰億建設股份有限公司以已故郭福文董事長夫人郭鄭桂琴名義，捐贈救護車及消防車各1輛予，由市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠、消防局局長李明峯等人出席受贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府將妥善運用今日受贈車輛，確保其發揮最大效能，讓每一分善心都能轉化為守護市民的力量。這次的捐贈再次展現企業回饋社會的典範，也讓郭董事長夫人的大愛精神得以延續，造福更多人。

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