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緬甸「天菜和尚」宣布訂婚！甜擁未婚妻互動親密　粉絲哀嚎：失戀了

▲▼「緬甸最帥和尚」白英宣布訂婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲「緬甸最帥和尚」白英宣布訂婚。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

緬甸有著「地表最帥和尚」之稱的28歲男模白英（Paing Takhon），在經歷剃度修行爆紅、反對軍政府被捕入獄又被特赦後，最近宣布與比他大一歲的女友林米亞（Linn Mya Phu）訂婚，並將迎來人生新篇章。白英與女友修成正果的消息傳出後，許多粉絲直呼「失戀」，但仍紛紛獻上祝福，為男神收穫幸福感到高興。

▲▼「緬甸最帥和尚」白英宣布訂婚。（圖／翻攝自IG）

▲白英2021年到寺廟短暫修行時意外爆紅。（圖／翻攝自IG）

綜合外媒報導，白英2021年按緬甸傳統到寺院短暫剃度修行10天，期間他一組身穿僧袍的照片意外在網上爆紅，讓他瞬間成為焦點，還在同年榮獲TC Candler「全球百大帥臉」冠軍，被粉絲封為「地表最帥和尚」和「緬甸天菜和尚」。

▲▼「緬甸最帥和尚」白英宣布訂婚。（圖／翻攝自IG）

▲白英去年大方認愛，並在不久後求婚成功。（圖／翻攝自IG）

然而，緬甸軍事政變爆發後，白英因公開支持民主運動而在12月遭軍政府逮捕，並被判處3年有期徒刑，其社群平台也被全面封鎖。在服刑一年後，白英獲特赦提前出獄，隨後重返公眾視野，並經營YouTube與粉絲互動。他也在2024年8月大方認愛，證實自己已和大1歲的林米亞交往多年。

▲▼「緬甸最帥和尚」白英宣布訂婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲白英今年1月宣布訂婚，並在影片中與林米亞互動親密。（圖／翻攝自Facebook）

今年1月，白英在Facebook發布影片，宣布與林米亞正式訂婚。畫面中，2人身穿淺綠色傳統服裝，在雙方父母的見證下，於庭院草坪完成訂婚儀式。他們2人互動親密，不時牽手、擁抱和親吻，還在回首4年的感情路時感動落淚，場面溫馨感人。

隨著訂婚消息傳開，白英不少粉絲都留言哀嘆「心碎了」、「我失戀了」，但更多人為他感到高興，紛紛留言「男神值得擁有幸福」，並獻上祝福。

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