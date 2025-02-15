韓國瑜再協商總預算　綠營要藍白別急潑冷水：感受到藍委希望彌補

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

針對中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜會面後有共識召開朝野協商尋求解方。對此，民進黨團表示樂見，國民黨團、民眾黨團則反彈。昨立法院議事處也正式發出黨團協商開會通知單。民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）受訪時表示，三讀議案要轉圜當然有困難，但不會放棄任何努力，而民眾黨八席都是不分區，不必承受民意怒火，反而國民黨立委都希望有機會彌補總預算造成傷害，這是立法院的氛圍，如何補救，好好談吧。

針對中央政府總預算案僵局，卓榮泰、韓國瑜13日中午會面，有共識會召開朝野協商尋求解方。對此，民進黨團表示樂見，國民黨團、民眾黨團則表達難以理解。昨（14日）立法院議事處發出黨團協商開會通知單，立法院長韓國瑜將於下周二（18日）下午2點召集朝野協商，研商114年度中央政府總預算後續處理相關事宜。

吳思瑤表示，總統召開院際協商後，各院有高度共識，透過溝通共同化解總預算僵局，高度共識下，溝通對話橋梁已經搭建，卓榮泰跟韓國瑜再次會面，攸關行政預算執行，行政單位當然希望有所轉圜，兩院院長也敲定再次朝野協商。

吳思瑤坦言，大家心知肚明，三讀通過議案要有轉圜當然存在巨大困難，但執政單位不會放棄各階段任何可能性，困難再大，還是要為了全民總預算善盡職責，韓國瑜願意再次協商，也呼籲在野黨同仁，已經種下總預算惡因，全民承受惡果，行政院還在努力，始作俑者的立法院當然有責任共商解方。

吳思瑤直言，不要好不容易搭起的溝通橋梁，在野黨卻急著拆了，卓榮泰跟韓國瑜遞出的橄欖枝，在野黨也不必急著把橄欖樹砍了，下週二排定的協商，再次誠懇呼籲，國家是人民的、預算是全民的，這些無關顏色，怎麼善後需要大家高度智慧。

吳思瑤表示，行政院已經拋出目前總預算窒礙難行的12項，如果能透過協商提出解方最好，是否能調整三讀後內容？法制上要再研議，但有沒有任何可行方式？大家都不要預下定論，看到黃國昌一再唱反調、說風涼話，始作俑者更應該承擔責任。

吳思瑤指出，民眾黨八席都是不分區，不必承受民意的怒火，反而國民黨立委都希望有機會彌補總預算造成傷害，這是立法院的氛圍，總預算送出前還能努力，即便三讀議案無法調整，這還在未定之天，但如何補救？大家開誠布公、好好談吧。

