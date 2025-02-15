因應川普國防預算提高至GDP 3％　藍委：要8000億才能達到目標

▲立委許宇甄。（圖／記者 惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

為因應美國川普總統提出一波波關稅貿易戰的威脅，總統賴清德14日上午召開國安高層會議，並定調國防預算要達到GDP的3％。對此，國民黨立委許宇甄提到，以主計總處估計114年度名目GDP為26兆8千億來計算，國防預算須達8000億元才能達到賴清德的目標。但她認為，賴政府當務之急不該是大量採購武器，應儘速恢復兩岸交流，降低兩岸的緊張情勢，我方對於軍備的需求與支出才會減少。

許宇甄表示，114年度中央政府總預算，國防部主管歲出編列4760億元，加計「新式戰機採購」及「海空戰力提升計畫採購」特別預算904億元，「非營業特種基金」806億元，整體國防預算規模達6470億元，占GDP約2.45%，若要達到賴清德總統所說，將國防預算占比提高至GDP3%，以主計總處估計114年度名目GDP為26兆8千億來計算，國防預算須達8000億元才能達到賴清德的目標。

許宇甄續指，如此高的預算規模，占114年度總預算的25.5%，比教育文化支出6050億元、經濟發展支出5386億元高出許多，直逼社會福利支出8310億元，政府若無完善配套方案，對台灣經濟發展、教育文化、社會福利等勢必產生排擠和衝擊，這不是人民期待的經費支出方式。

許宇甄提醒，《預算法》第83條規定，政府為了因應「不定期或數年一次之重大政事」，得提出特別預算。這條條文是給政府的浮濫編列特別預算的空白授權，民進黨在野時期，時任民進黨立委林佳龍曾提案要求刪除此條款，柯建銘、潘孟安都有連署支持，賴清德若想提高國防預算，應回到公務預算辦理，若用特別預算這種偷吃步的做法，有規避監督、濫用職權之嫌，特別不理想。

許宇甄指出，蔡英文執政時期，行政、立法皆由民進黨掌控，想編特別預算就編特別預算，包括前瞻基礎建設8400億元、海空戰力提升2400億元、新式戰機採購2500億元、新冠肺炎防疫8400億元、疫後強化韌性3800億元，累計加總高達2兆5500億元。特別預算特別容易被執政者濫用，為了避免債留子孫，應限制執政者浮濫編列特別預算、紊亂財政。

許宇甄認為，民進黨本屆在立法院席次未過半數，賴清德無法像蔡英文一樣隨心所欲的編列特別預算，因此才會利用川普上任後對全世界課徵對等性關稅做法，化危機為個人的轉機，順勢提出要求編列國防特別預算。為了國家安全，國防支出是必要之惡，國人不會不同意，但是政府手中的每一分錢，都是人民辛苦的納稅錢，應該要花在刀口上，特別預算只能偶一為之，不該像蔡英文那樣，當成菜市場買菜，隨意採購。

許宇甄再提醒，賴清德總統就任後，兩岸關係愈趨緊張，政府被迫必須擴大國防支出，以加強防衛，若賴政府不願累積善意，只會一再利用對抗製造恐懼，罔顧兩岸交流的重要性，扼殺和平希望，國防預算只會越編越高，對我國經濟發展不會有任何貢獻。

許宇甄強調，為了避免軍費支出無止盡的擴大，賴政府當務之急不該是大量採購武器，應儘速恢復兩岸交流，降低兩岸的緊張情勢。兩岸關係的發展需要務實而有效的政策，只要兩岸關係和緩，我方對於軍備的需求與支出就會減少，也可以有更多經費可以用在國人更有需要的地方，這才符合國人期待。

