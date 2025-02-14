第10次中英戰略對話　王毅：雙方應加強對話溝通

▲第10次中英戰略對話。（圖／翻攝大陸外交部）



文／中央社台北14日電

中共中央政治局委員、外長王毅當地時間13日在倫敦與英國外交大臣拉米舉行第10次中英戰略對話。王毅表示，中英應加強對話溝通，深化各領域務實合作，鞏固雙邊關係企穩向好態勢。

這是時隔7年，中英舉行戰略對話。根據中方的訊息，討論議題除了雙邊關係外，還涉及討論俄烏戰爭。根據中國外交部網站消息，第10次中英戰略對話取得6項成果，雙方就下一步雙邊交往合作的路線圖達成共識。

6項成果包含英國能源安全和淨零排放大臣訪中並舉行中英能源對話；英國科學、創新和技術大臣訪中並舉行中英科技創新合作聯委會會議；英國教育大臣訪中並舉行中英教育部長磋商；加快籌備舉行中英經貿聯委會、衛生、產業合作等機制性對話；打造金融服務、清潔能源、人工智慧合作亮點；深化全球治理、發展夥伴、應對氣候變遷、網路安全等合作。

根據中國外交部網站消息，王毅還「深入闡述了中方在台灣、香港等問題上的立場」。

根據中方說法，拉米（David Lammy）表示，英中關係十分重要。當前國際局勢中各種挑戰增多，英中作為安理會常任理事國和全球性大國，有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定。

▼王毅與拉米。（圖／翻攝大陸外交部）



拉米又指，英方致力於發展長期穩定、成熟、有力的對中關係，願與中方加強高層交往，展開建設性對話和各領域務實合作。

雙方就下一步交往的路線圖達成了共識，同意加強各層級交往，深化人文交流，增進相互理解，繼續推動「巴黎協定」全面有效落實，助力各自綠色轉型。

雙方還就烏俄戰爭交換看法。王毅重申中方立場，並呼籲「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」。中方樂見一切致力於和談的努力，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，最終實現歐洲的長治久安。中方願與包括歐方在內的各方一道，繼續為此發揮建設性作用。

另外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）在倫敦會見到訪的王毅。

王毅說，去年施凱爾與中國國家主席習近平的會晤，啟動中英關係發展改善進程，盼鞏固雙邊關係企穩向好態勢，深化拓展基礎設施、經貿投資、清潔能源等各領域合作。雙方要加強戰略溝通、增進理解互信，在應對氣候變遷、人工智慧、綠色發展等領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。

中方訊息指出，施凱爾稱，期待兩國展開坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）也會見了王毅。雙方就戰略安全以及共同關心的熱點問題交換了看法。