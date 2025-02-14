王毅見英國首相、外長　強調樂見俄烏和談

▲大陸外長王毅與英國外交大臣拉米見面。（圖／翻攝自大陸外交部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部長王毅在訪問英國期間，與首相施凱爾（Keir Starmer）及外交大臣拉米會晤（David Lammy）。對於俄烏戰爭，王毅與拉米舉行中英戰略對話時強調，中方樂見一切致力於和談的努力，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

當地時間2月13日，施凱爾在倫敦會見到訪的王毅。王毅表示，當今世界更加動蕩，百年變局加速演進。中英同為聯合國常任理事國，雙方要加強戰略溝通、增進理解互信，在應對氣候變遷、人工智慧、綠色發展等領域加強合作。

施凱爾表示，當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

同日，王毅在還與拉米舉行第十次中英戰略對話。雙方對話共識包括：英國能源安全和淨零排放大臣、英國科學創新和技術大臣、英國教育大臣訪中等，並進行中英經貿聯委會等各領域機制性對話。

▲第十次中英戰略對話。

王毅告訴拉米，中英制度、歷史、文化不同，存在一些差異和分歧很正常，關鍵是樹立客觀理性認知，本著相互尊重態度，加強對話溝通。

拉米表示，英中關係十分重要。當前國際局勢中各種挑戰增多，英中作為安理會常任理事國和全球性大國，有必要加強戰略溝通，共促全球和平穩定。英方願與中方加強高層交往，開展建設性對話和各領域務實合作。

據新華社，雙方同意加強各層級交往，深化人文交流，增進相互理解，繼續推動《巴黎協定》全面有效落實。王毅還深入闡述中方在台灣、香港等問題上的立場。

此外，雙方就烏克蘭危機深入交換看法。王毅全面闡釋中方立場，強調中方樂見一切致力於和談的努力，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，最終實現歐洲的長治久安。中方願與包括歐方在內的各方一道，繼續為此發揮建設性作用。