　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制藍營罷免屢抄名冊　綠新北黨部設58站代收連署「做民團後盾」

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全台罷免潮熱度高。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，民團發起罷免藍委、國民黨青年軍「以罷制罷」反制，中選會截至13日收到51位立委罷免案，包含34名藍營立委、16名綠委（吳沛億2案），民進黨新北黨部執行長高碩呈昨（14日）表示，相較民團幾個月以來站街頭努力搜集民眾連署書，國民黨黨工擺設連署攤位時門可羅雀，卻仍能在數日內收到千份連署書。更屢次被揭發抄黨員名冊做連署書的造假行為。新北市黨部為了做公民團體後盾，14日起結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍佈新北29個行政區。

高碩呈表示，大罷免潮來襲，國民黨以青年黨工針對新北市民進黨立委發動仇恨動員、惡意罷免，相較公民團體不畏寒風細雨，幾個月以來站在街頭努力搜集民眾連署書，國民黨黨工擺設連署攤位時門可羅雀，卻仍能在數日內收到千份連署書。日前立法委員蘇巧慧、李坤城更陸續接獲民眾陳情，揭發國民黨抄黨員名冊做連署書的造假行為。證明藍白不但聯手進行惡罷，連署過程更為衝份數，運用違法的手段。

高碩呈說，新北市黨部為了做公民團體最堅強的後盾，協助對抗國民黨惡意罷免力量，14日新北市黨部宣布結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍佈新北29個行政區，將協助公民團體代收、代轉連署書，全力守護民進黨的優秀立委，而後續站點將持續增加，期盼站點遍地開花，反制國民黨惡罷行動。

高碩呈表示，藍白兩黨2024年大選後，因為拿不到行政權，就利用在立法院過半的席次當家鬧事，強推違憲的國會擴權法案，企圖閹割人民罷免權，甚至要癱瘓憲法法庭，亂刪防疫、民生、經濟、國防、外交等相關預算，連政府補貼人民水電費、各部會維繫基本運作的業務費都遭到藍白濫刪，有如「愛不到，就要毀了你」的恐怖情人。

高執行長說，適逢2月14日情人節，民進黨新北黨公職全面代收連署書，就是要支持人民，與國民黨這樣的恐怖情人分手，讓國會恢復秩序、讓台灣維繫競爭力。民進黨新北黨公職將和人民站在一起，反對藍白亂政，對抗國民黨的仇恨動員，也守護民進黨的優秀立委。

▲▼綠營新北市黨公職協助連署站點。（圖／新北市黨部提供）

▲▼綠營新北市黨公職協助連署站點。（圖／新北市黨部提供）

▲▼綠營新北市黨公職協助連署站點。（圖／新北市黨部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
墜機第一時間畫面曝！降落傘緩慢降落　僚機上空盤旋
國人瘋出國「旅行業營收飆31.4%」　國內旅館業反衰退1成
快訊／好消息！新光氣爆傷者持續好轉　澳門2歲女童現況曝
少校飛官獲救畫面曝光　目擊民眾：飛機聲音很奇怪
軍機訓練「基本航線投彈」墜海　少校林瑋獲救緊急送醫
勇鷹高教機墜海！目擊者悚還原「平行往下掉」：以為特別訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍機台東外海墜毀完整時序曝！　林姓少校送醫檢查無大礙

曝大罷免成功恐有1後果　沈富雄：繞著彎的解散國會

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

反制藍營罷免屢抄名冊　綠新北黨部設58站代收連署「做民團後盾」

鍾沛君不藏了！情人節秀超美泳裝辣照　4000人朝聖讚爆：眼球停滯

幕後／擴大對美投資無紅線　國安高層：先符合台灣利益才可繼續走

資深媒體人王正慧教授接台北基督學院校長　聚焦壯世代教育與基督徒學習平台

幕後／川普新政風險可控　國安高層：中國傾銷問題才造成全球風險

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

軍機台東外海墜毀完整時序曝！　林姓少校送醫檢查無大礙

曝大罷免成功恐有1後果　沈富雄：繞著彎的解散國會

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

反制藍營罷免屢抄名冊　綠新北黨部設58站代收連署「做民團後盾」

鍾沛君不藏了！情人節秀超美泳裝辣照　4000人朝聖讚爆：眼球停滯

幕後／擴大對美投資無紅線　國安高層：先符合台灣利益才可繼續走

資深媒體人王正慧教授接台北基督學院校長　聚焦壯世代教育與基督徒學習平台

幕後／川普新政風險可控　國安高層：中國傾銷問題才造成全球風險

王錦蛇肚裡剖出「三坨塑膠袋」　台灣首發表論文籲減塑

泰國警方：涉拐賣王星的陸籍詐騙集團成員被遣返

美國帥哥倒臥河床不會動...民眾嚇壞　原來是徒步環島累癱

讓愛延續　南泰億建設故董事長義捐台南救護車及消防車

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落　僚機上空盤旋

軍機台東外海墜毀完整時序曝！　林姓少校送醫檢查無大礙

男友沒穿雨衣！等紅燈「有騎士遞來溫暖」　她感動：台南好溫暖

幕後／魔力紅請工作人員錄音「學喊中文」　雪恥演出粉喊：這場超值！

新光三越氣爆！紅帽嬤破封鎖線　控訴「家中玻璃震裂」索賠

通信兵值班席上趴睡被抓包　下場慘了

【新年獎金挑戰】猜中注音拿獎金！超強媽成最大贏家嗨喊：好多錢～

政治熱門新聞

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

快訊／空軍軍機台東外海墜毀　國防部曝原因：人員跳傘獲救

花蓮市代表會主席李振瑋病逝　享年41歲

鍾沛君情人節秀泳裝辣照　4000人朝聖讚爆

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

軍機墜海意外執行科目曝　少校訓練官林瑋跳傘獲救已送醫

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

遭母硬辦對岸身分證　海軍士兵保住台灣身分

快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

反制藍營罷免屢抄名冊　綠新北黨部設58站代收連署「做民團後盾」

氣爆案王鴻薇挨轟「砍消防預算」真相曝　原提砍2億、現2.67億待解凍

幕後／擴大對美投資無紅線　國安高層：先符合台灣利益才可繼續走

幕後／川普新政風險可控　國安高層：中國傾銷問題才造成全球風險

更多熱門

相關新聞

大罷免浪潮　台灣從未經歷過的「憲政時刻」

大罷免浪潮　台灣從未經歷過的「憲政時刻」

在農曆新年過後，台灣的政治議題圍繞著罷免二字展開，在野黨否決了行政院對於選罷法修正的覆議案，以後罷免連署的難度提升；但同時民間團體與兩大黨支持者都提出了罷免連署案，第二階連署也隨之展開，被國內外媒體稱之為「大罷免時代」的開始。

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

爆下任行政院長會是「這個人」！　吳子嘉：新潮流全面接管台灣

快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

快訊／確定了！韓國瑜18日再邀朝野協商總預算　藍白反彈、綠樂見

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

賴清德拍板編特別預算「拚國防預算達GDP3％」　綠營：國防超越黨派

關鍵字：

大罷免中選會民進黨國民黨蘇巧慧抄名冊選罷法

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

情侶搭車到新光三越！司機一聽原因直接退錢

即／澳門七口2死5傷　被砸畫面曝光

林森北傳啪啪聲　九把刀遭婦「凝視」

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

好市多「運動大牌後背包」特價了　千元有找

又有2波冷氣團「周日北往南大降溫」　下周最凍探12度

正妹氣象主播「包超緊」　網分心：地圖被遮住了

女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

蕾菈APT馬尼拉奪冠嗨喊：Team Taiwan

大樂透4.72億一注獨得！獎落台中北屯

更多

最夯影音

更多

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面