反制藍營罷免屢抄名冊　綠新北黨部設58站代收連署「做民團後盾」

▲全台罷免潮熱度高。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，民團發起罷免藍委、國民黨青年軍「以罷制罷」反制，中選會截至13日收到51位立委罷免案，包含34名藍營立委、16名綠委（吳沛億2案），民進黨新北黨部執行長高碩呈昨（14日）表示，相較民團幾個月以來站街頭努力搜集民眾連署書，國民黨黨工擺設連署攤位時門可羅雀，卻仍能在數日內收到千份連署書。更屢次被揭發抄黨員名冊做連署書的造假行為。新北市黨部為了做公民團體後盾，14日起結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍佈新北29個行政區。

高碩呈表示，大罷免潮來襲，國民黨以青年黨工針對新北市民進黨立委發動仇恨動員、惡意罷免，相較公民團體不畏寒風細雨，幾個月以來站在街頭努力搜集民眾連署書，國民黨黨工擺設連署攤位時門可羅雀，卻仍能在數日內收到千份連署書。日前立法委員蘇巧慧、李坤城更陸續接獲民眾陳情，揭發國民黨抄黨員名冊做連署書的造假行為。證明藍白不但聯手進行惡罷，連署過程更為衝份數，運用違法的手段。

高碩呈說，新北市黨部為了做公民團體最堅強的後盾，協助對抗國民黨惡意罷免力量，14日新北市黨部宣布結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍佈新北29個行政區，將協助公民團體代收、代轉連署書，全力守護民進黨的優秀立委，而後續站點將持續增加，期盼站點遍地開花，反制國民黨惡罷行動。

高碩呈表示，藍白兩黨2024年大選後，因為拿不到行政權，就利用在立法院過半的席次當家鬧事，強推違憲的國會擴權法案，企圖閹割人民罷免權，甚至要癱瘓憲法法庭，亂刪防疫、民生、經濟、國防、外交等相關預算，連政府補貼人民水電費、各部會維繫基本運作的業務費都遭到藍白濫刪，有如「愛不到，就要毀了你」的恐怖情人。

高執行長說，適逢2月14日情人節，民進黨新北黨公職全面代收連署書，就是要支持人民，與國民黨這樣的恐怖情人分手，讓國會恢復秩序、讓台灣維繫競爭力。民進黨新北黨公職將和人民站在一起，反對藍白亂政，對抗國民黨的仇恨動員，也守護民進黨的優秀立委。