黃國昌PK蔡壁如！民眾黨主席補選今線上投票　下午4點半結果出爐

▲民眾黨主席補選第二場政見會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席補選今登場，在經過兩場政見會後，候選人黃國昌、蔡壁如都各自發表對於黨內當前困境以及未來發展的想法。根據黨中央規劃，投票時間為今（15日）上午9點到下午4點，採線上投票方式，在投票結束後預計4點30分就可以對外說明選舉結果。

經過2020、2024年兩次全國性大選以及2022年地方九合一選舉後後，民眾黨穩站藍綠兩大黨以外最大第三勢力，黨員人數不斷增加；此外，去年歷經創黨以來最大危機，前主席柯文哲面臨司法不公的遭遇，也意外激起入黨潮。

據了解，目前民眾黨的黨員人數已突破3萬人，但考量黨主席補選投票有資格限制，需在2月15日選舉日前入黨滿4個月，也就是要在2024年10月14日前入黨，且黨費在1月底前繳交完畢，才具備投票資格。初步估算，可投票之黨員約2萬人上下。

而根據黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。此次補選出爐的人選，任期僅約2年左右。

檢視上一次民眾黨主席選舉，由於僅有主席柯文哲一人參選，當時柯取得3780票、投票率約54.9%。此次主席補選是黨內首次非同額競選的狀況，就民眾黨發展角度來看，投票狀況、候選人的得票率等，是一大里程碑。