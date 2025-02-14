新光三越氣爆！桃園稽查4百貨商場　1業者2項違規挨罰16萬

▲桃園市府專案聯合稽查今天針對轄區商場百貨進行稽查。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於台中市百貨發生氣爆案造成4死意外，桃園市政府建築管理處、經濟發展局、消防局、勞檢處等聯合稽查小組今（14）日針對百貨商場等人潮眾多場所進行稽查，其中針對百貨商場美食街與施工範圍等用火用電區域加強消防安全設備與防火避難設施，發現其中1家業者，未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，也未依《消防法》送交施工防護計畫，將依規定分別裁處6萬元與10萬元，後續將持續進行追蹤檢查，以確保市民安全。

桃園市府指出，聯合稽查小組今天稽查4家百貨商場業者，發現1家業者未依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，依據《建築法》第91條規定，處以新台幣6萬元罰鍰。此外，現場有施工行為，未依《消防法》第13條規定送交施工中消防防護計畫，依規定處以新台幣10萬元罰鍰。聯合稽查小組要求違規場所業者須限期改善，後續將持續進行追蹤檢查，直至改善措施落實為止。

桃園市經發局與欣桃天然氣公司洽商，該公司每年均全面定期檢測，為加強桃市用氣安全，已安排針對桃市轄內美食街、百貨公司、大型商場及其他人流密集之商業場所進行全面性瓦斯設備、管線安全及洩漏偵測等檢查，以降低潛在風險，並確保用氣安全。

▲桃園市府專案聯合稽查今天針對轄區商場百貨稽查天然氣管線，以確保用氣安全。（圖／桃園市消防局提供）

經發局表示，桃園市近年人口持續上升，以致用氣需求增加，經發局與欣桃天然氣公司密切合作，落實各項預防措施，欣桃公司將全面性進行各場所瓦斯設備與管線安全檢查，經發局將持續追蹤檢測結果，以確保用氣安全。

此外，市府已訂定公用氣體與油料管線應變計畫，每年依天然氣事業法安排專家定期查核公用天然氣之輸儲設備安全，為強化供氣安全，已於去年完成轄內26座整壓站查核，市府將與欣桃天然氣公司保持良好溝通平台，要求欣桃公司強化異常通報、整壓站壓力異常遮斷設備等應變機制，完善監控系統檢查管理，並請欣桃公司做好各項輸氣設備維護及事故演練，強化緊急應變機制，讓桃園供氣無虞，用戶亦能使用安全。