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2025台灣燈會「活力台電桃園站」　宣導節電+推廣台灣電力APP

▲2025台灣燈會「活力台電桃園站」

▲台電發言人蔡志孟副總（左二）、台電桃園區處邱雲祥處長（左三）宣導節電及台灣電力app。（圖／台電提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔舉行，以「光聚千塘串桃園」為主題，結合在地文化與特色，獻上光影交錯的璀璨盛宴。台電公司桃園區處除在燈會籌備期間協助用電事宜，燈會期間更每天派員進駐會場，確保燈會供電穩定。此外，台電也在青塘園區燈區設置「活力台電桃園站」，宣導節電及推廣台灣電力APP。

▲2025台灣燈會「活力台電桃園站」

▲台電公服處袁梅玲處長（前排左二）及桃園區處呂宜芸副處長（右一）在活力台電桃園站推廣台灣電力app及節電宣導。（圖／台電桃園區處提供）

台電發言人蔡志孟副總經理與桃園區處邱雲祥處長，12日特赴攤位參與節電宣導活動，現場人潮不斷民眾熱烈參與。台電桃園區處表示，這次燈會最吸睛的就屬A18高鐵桃園站主燈區「無限樂園」及A19桃園體育園區站的巨型「皮卡丘」及「卡比獸」。

「活力台電桃園站」攤位就位於「光的遊戲場」青塘園區洽溪路上寶可夢小提燈發放處旁，有專人協助民眾下載使用台灣電力APP，智慧用電「e手掌握用電大小事」，搭配申請電子帳單每期還能享有10元的電費折扣。

▲2025台灣燈會「活力台電桃園站」

此外，燈會期間前來「活力台電桃園站」參加節電遊戲或註冊台電APP會員、申請電子帳單等，皆提供精美小禮物，歡迎民眾走過路過不要錯過，踴躍前來共襄盛舉。假日期間更推出桃園燈會限定活動，於週六及週日晚間在「活力台電桃園站」攤位，吉祥物「電寶」將出沒與民眾互動，歡迎民眾賞燈之餘也前來與電寶相見歡。

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