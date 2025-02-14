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2度纏綿13歲女友！籃球場當摩鐵還拍片　男大生認錯賠30萬換緩刑

▲桃園市陳姓男大生於2022年間與未滿14歲少女交往期間，先後在籃球場、汽車旅館兩度發生親密關係，還拍攝性愛影片，少女家長驚覺報警提告。（示意圖／達志影像）

▲桃園市陳姓男大生於2022年間與未滿14歲少女交往期間，先後在籃球場、汽車旅館兩度發生親密關係，還拍攝性愛影片，少女家長驚覺報警提告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男大生於2022年間在網路交友軟體上認識未滿14歲少女，兩人透過網戀成為男女朋友關係，交往期間男大生先後在籃球場旁長椅上、汽車旅館兩度發生親密關係，甚至還拍攝性愛影片，少女家人驚覺後報警提告；桃園地院審理時，被告坦承犯行，並賠償30萬元獲得少女與家長原諒，法官審結依對未滿14歲之女子為性交罪，2罪分別判處有期徒刑1年7月、1年9月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並參加法治教育課程2場次，還可上訴。

檢警調查，年約21歲陳姓男大生於2022年間於交友軟體認識代號還在念國中之少女，2人成為男女朋友關係。陳男明知少女未滿14歲之女子，竟於2022年間某日在桃園市龜山區某籃球場長椅，情不自禁與少女約會期間，在未違反少女意願下2人發生親密關係；同年6月17日，陳男帶少女在龜山區某汽車旅館，在未違反其意願下發生親密關係，過程中還以手機拍攝2人性行為影片，事後被少女母親察覺後報警提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌將陳姓男大生提起公訴。

桃園地院審理時，被告於警詢、檢方偵訊、院方審理時均坦承犯行不諱，與告訴人及少女與家長證詞均相符，警方提供現場照片截圖、警方受理報案紀錄、醫院受理疑似性侵害診斷證明書等資料佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告與少女於案發當時係交往關係為男女朋友關係，明知少女為未成年人，為逞一己私慾，罔顧少女心理人格發展之健全性，而與少女發生性行為，甚至於過程中拍攝少女性影像，足以影響其健全之人格發展。惟念被告犯後始終坦承犯行，並與少女及其法定代理人少女母親達成調解，給付部分金額及設定每月轉帳等情，足認被告有積極彌補其所造成傷害，犯後態度尚佳。法官考量被告無任何犯罪前科紀錄，堪認被告素行尚可。

法官審結，依對於未滿14歲之女子為性交罪共2罪，分別判處有期徒刑1年7月、1年9月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年。緩刑期間付保護管束，並應依判決確定之日起1年內，參加法治教育課程2場次，本案仍可上訴。

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