2025台灣燈會大雨中開幕　賴清德、張善政期朝野和諧為台灣打拚

▲2025台灣燈會在桃園青埔開幕。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會於12日元宵節，在桃園青埔展區大雨中開幕。總統賴清德親自到場點燈並表示，2025台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，結合科技與文化，打造獨一無二的光影盛宴。燈會的主燈「無限樂園」象徵台灣充滿無限可能，主燈高達18公尺，以無限符號造型呈現，並融合AI科技、動作捕捉等技術，讓燈光展演更具未來感。

賴總統強調，台灣燈會是中央與地方攜手合作的重要觀光品牌，不僅讓國內民眾引頸期盼，也成功吸引國際遊客，被譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，期待未來中央與地方持續攜手，共創更美好的台灣。

▲主燈「無限樂園」。（圖／新聞處提供）

桃園市長張善政表示，台灣燈會睽違9年重返桃園青埔，燈會場域規劃別具巧思，主燈區設計靈感來自青埔區內的棒球場，象徵桃園作為台灣棒球文化重鎮的地位。桃園A19展區更特別設置大型棒球燈飾，搭配燈光投射，重現台灣棒球奪冠的榮耀時刻，展現地方特色與全民團結精神。

▲工作人員於舞台掃除積水。（圖／記者楊淑媛攝）

而隨著台灣燈會主燈正式開燈，期許大家在新的一年繼續與市府共同為台灣打拚，並邀請國人及到訪台灣的國際旅客造訪台灣燈會，從每一個不同主題的燈區中，看見桃園國際多元、年輕與智慧治理的城市特色。

▲2025台灣燈會大雨中開幕。舞台溼滑，出現舞者接二連三滑倒的驚險畫面。（圖／記者楊淑媛攝）

2025台灣燈會在大雨中開幕，舞台相當溼滑，某表演國標舞的團體，則出現舞者接二連三滑倒的驚險畫面，同時也出現工作人員於舞台掃除積水的畫面。包括：總統賴清德、交通部長陳世凱、觀光署長周永暉、桃園市長張善政、立委魯明哲、萬美玲、涂權吉、張嘉郡、林月琴與張雅琳、日本宮崎縣知事河野俊嗣、香川縣知事池田豊人、貝里斯橘道郡橘道鎮市長拉德里克·雪普德（Ladrick Sheppard）、 各國駐臺代表、中華電信董事長簡志誠、農水署桃園管理處處長黃華煌等人士均一同出席。