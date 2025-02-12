▲2025台灣燈會在桃園，日本千葉縣成田市長趣談觀光文化

▲2025台灣燈會在桃園，日本千葉縣成田市長小泉一成(左)趣談觀光文化。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園12日於元宵節正式開幕，市府邀請日本千葉縣成田市小泉一成市長出席燈會，同時於桃園市立圖書館總館進行「魅力成田—成田市觀光文化及國際交流簡介」專題演講。

桃園市副市長王明鉅出席講座指出，市府在112年11月至113年4月間，曾在總圖辦理10場「從桃園看世界」駐台代表講座，邀請橫跨歐亞及大洋洲國家的駐台代表分享各國人文風情，增進市民的國際觀，獲得熱烈迴響。

桃園市與成田市發展背景相似，皆為國際機場所在城市，並以此為契機於2016年締結為友好城市，9年來各項交流不曾間斷。今日特別藉台灣燈會盛事邀請各國訪賓前來參訪之際，把台日兩個最大的國際機場城市連結起來，增進台日友誼發展，也相信前來參加台灣燈會的國際貴賓們，都會感到不虛此行。

小泉市長表示，9年前將成田市傳統山車運來桃園參加2016台灣燈會的美好回憶，至今仍躍然眼前，很高興今年再訪桃園參加2025台灣燈會，也很高興能夠以演講的形式，和鄰居一般的桃園市民朋友們介紹成田市的魅力所在。

除了為人熟知的成田國際機場外，成田市其實擁有許多值得造訪的景點和活動，如成田山新勝寺及表參道等歷史古蹟，以及成田祇園祭、成田傳統藝能祭等傳統祭典。希望到訪的外國旅客在搭機離開前，能夠在成田住上1晚，深度感受日本文化及成田的城市魅力。

包括：桃園市立圖書館館長施照輝、秘書處專門委員李明鴻、桃園市立圖書館秘書謝雪君及成田市城市宣傳部文化國際課課長河野雅祐、企劃政策部秘書課副主查霞健太郎等人士，出席講座。