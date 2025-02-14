賴清德提國防預算至GDP3%　李彥秀提3建議：需考量整體財政狀況

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

為因應美國總統川普新政及國際情勢，總統賴清德今（14日）早上舉行國安高層會議，會後他在記者會指出，為展現保護國家的決心，會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。對此，國民黨立委李彥秀以3項建議提醒民進黨政府，並直言「川普2.0的威力，顯然遠超出民進黨政府的預料」。

「川普2.0的威力，顯然遠超出民進黨政府的預料」，李彥秀指出，去年底，國防部長顧立雄在立院駁斥「台灣向美提出4,800億軍購清單」，更明白表示「國防預算無法設定達到GDP的3%，不排除2027年以後，才會編列特別預算採購裝備。」結果川普發文預告將提出「對等關稅」計畫，賴清德總統今天就緊急召開國安高層會議，並定調「優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。」

李彥秀提到，懷璧其罪，人工智慧與晶片爆發性的成長，台灣去年對美出超739億美元，不僅再創歷史新高，而且成長幅度超過八成，居美國主要貿易夥伴之冠，出超金額更排名世界第六。顯然，繼加拿大、墨西哥、中國大陸之後，台灣也難以倖免，拜登政府時期「威權擴張」與「民主聯盟」的經濟戰略為之匹變。但經濟部長郭智輝卻始終都在狀況外，一下子說開徵關稅對台灣反而有利，一下子又要協助廠商移美，終於逼得賴清德親自出馬召開國安高層會議。

「遲到總比不到好」，李彥秀說，去年11月中，中央銀行總裁楊金龍就預警台美貿易順差的嚴重性，並且建議政府要擴大對美國糧食、能源以及軍品的採購，以縮小台美貿易順差。但是台灣2,350萬人能吃多少「黃小玉」？台灣的能源採購原本就有外交考量，全部改向美國採購，更有外交與戰略安全疑慮。

李彥秀說，「編列特別預讓國防預算達到GDP百分之3，」就成為賴清德總統手上為數不多，但是「簡單、粗暴、好用」的籌碼。不過今年度國防預算編列4,760億新台幣，占GDP比重百分之2.45%，要達到3%以上水準，就必須再編列至少1,100億新台幣的特別預算。

李彥秀提醒民進黨政府，第一，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，但是編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；第二，國防預算提高到GDP百分之3，恐怕遠不及川普的目標，競選期間川普曾開出台灣要將國防預算提高到GDP百分之10的驚人數字；第三，除了採買台灣真正需要的軍品外，對於目前交貨嚴重延宕的反裝甲飛彈、滑翔炸彈，以及F-16V戰機等軍品，也應該積極向美方爭取儘速交貨。

