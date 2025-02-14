川普控「台奪走晶片生意」　賴清德提供應鏈夥伴倡議：跟美方溝通

▲總統賴清德召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日凌晨要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並且再次提及晶片關稅議題，更點名台灣搶走生意，還稱「不把生意帶回來，我會很不高興」。對此，總統賴清德今（14日）回應，面對川普總統新的作為，台灣必須沉著因應，政府會跟半導體產業互相溝通討論，並擬定好的策略跟方案，持續跟美國進一步溝通，創造未來多贏局面，這也是自己提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議的重要原因。

賴清德今召開國安高層會議，會後發表敞廳談話，賴清德表示，台灣的半導體產業甚至全球，是一個生態系，美國擅長於IC設計、研發跟行銷，日本也有它的技術跟零件，荷蘭也有相關技術，台灣長於晶片製造，這是分工，也是一個生態系。

賴清德強調，當然知道川普對於半導體製造的關切，台灣政府會跟半導體產業互相溝通討論，並擬定好的策略跟方案。持續跟美國進一步溝通，這是目前台灣要做的事情，面對川普總統新的作為，台灣必須沉著因應，也跟業界溝通、討論，謀定而後動。

賴清德指出，希望未來創造多贏局面，新的情勢不僅確保美國利益，台灣跟產業界也可以有進一步發展空間，這也是自己提出全球半導體民主供應鏈夥伴倡議的重要原因。

