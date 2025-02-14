快訊／賴清德宣布擴大對美國投資、採購　促進雙邊貿易平衡

▲賴清德發表敞廳談話。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日凌晨要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施。對此，總統賴清德14日召開國安高層會議後，發表敞廳談話時表示，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。

賴清德表示，雙方的經濟合作上，台灣一直是美國最可靠的貿易夥伴，也是美商在全球半導體產業最重要的合作夥伴。過去幾年，台灣對美國的直接及間接投資更是大幅提升，截至2024年，就超過1000億美元，創造近40萬的工作機會，2023年及2024年，台灣對美國的投資，皆占台灣整體對外投資比重4成以上，遠超過台灣對中國的投資。其實，2023及2024年，台灣對中國投資占比，分別降至11%及8%，美國已經是台灣最大的投資對象。

賴清德說，政府正在啟動相關的規畫，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

賴清德強調，同時也將強化台美在AI、先進半導體等技術開發及製造方面的合作，並共同維護半導體市場的秩序，從而形塑台美策略性經濟合作夥伴關係的新時代。