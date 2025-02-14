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川普對等關稅4月揮刀！　CNN點名「這些國家」衝擊最大

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣布多項關稅政策，牽動全球經貿走向。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日宣布，將對貿易夥伴祭出「對等關稅」，最快4月實施。CNN指出，這對於開發中國家、對消費者徵收增值稅（VAT）的歐洲國家而言，可能產生最大衝擊。

川普宣布實施的「對等關稅」，對象包括向美國進口商品課徵關稅的所有國家，無論盟友或對手。準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，政府將逐一處理每個受影響國家，預計4月1日前完成調查，4月2日交由總統決定，何時實施任何新的關稅建議。

CNN報導，「對等關稅」對於開發中國家的衝擊可能格外嚴峻，尤其印度、巴西、越南，以及其他東南亞及非洲國家，因為他們對美國商品課徵的關稅率，與美國對他們商品的關稅率相比，相差最懸殊。舉例而言，根據世界銀行（World Bank）數據，2022年美國對印度進口商品平均課徵3%關稅，而印度對美國進口商品平均課徵9.5%關稅。

此外，這一波關稅也特別聚焦徵收增值稅（VAT）的國家，例如德國、愛爾蘭、義大利等歐盟國家，他們對美國出口的最大宗商品包括藥品、醫療設備、汽車與其零件，在更高關稅之下，這些都可能變得更貴。

▲▼ 美國總統川普20日簽署多項行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

CNN寫道，「對等關稅」是川普的核心競選承諾之一，藉此解決所謂的不公平貿易做法。儘管此舉可能增加美國收入，但也可能引發全球貿易戰，加劇美國正在反彈的通膨問題。

川普表示，美國需要公平的貿易政策，讓商品在市場上更有吸引力，甚至喊話「如果你在這裡設廠，將不會有任何關稅。而我認為，這就是即將發生的事情。我認為我們的國家將充滿工作機會。」

白宮也在概述關稅計畫的文件中寫道，「美國是世界上最開放的市場之一，但我們的貿易夥伴，卻對我們的出口商品關閉市場。這種缺乏互惠的情況是不公平的，並且導致了我們持續出現巨大的年度貿易逆差。」

此前，川普宣布對所有中國商品加徵10%關稅，並對所有進口鋼鋁課徵25%關稅。美國財政部前副助理部長、智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員克萊因（Aaron Klein）13日表示，對於徵收增值稅的國家實施「對等關稅」，「只會引發一場貿易戰」。

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川普貿易戰美國關稅對等關稅

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