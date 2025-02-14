快訊／川普喊帶回晶片生意　賴清德：審慎應對！國防預算拚GDP3％

記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日凌晨要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施。對此，總統賴清德14日召開國安高層會議後，發表敞廳談話時表示，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標，對於川普的關切，政府會審慎應對，增進彼此理解，除了注意協助業者因應情勢挑戰，也會提出全球民主供應鏈倡議。

▲賴清德發表敞廳談話。（圖／記者湯興漢攝）



川普在台灣時間14日凌晨，簽署「總統備忘錄」，要求財政部等，必須制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan）。此外，川普在媒體談話中，也提到半導體與晶片課稅議題，並再次提到，現在幾乎所有晶片都在台灣生產，「希望把這些生意拿回來，希望回到美國，如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

對此，賴清德上午召開國安高層會議，並在會後發表敞廳談話。他首先表示，針對發生在台中新光三越百貨不幸事件表達哀悼，同時已經請行政院長卓榮泰協助台中市府積極解決各項問題，希望後續問題可以順利解決。

賴清德表示，稍早召開國安高層會議，以下就今天會議討論進行報告，2025年充滿挑戰，也充滿希望，全球情勢民主世界面對威權的威脅，中國傾銷對經濟秩序造成破壞，新一年美國新政府組成後為因應內外挑戰，採取過去不同戰略作為，包括我國在內都面對新階段變動跟挑戰，面對變局確保台灣在全球供應鏈的不可或缺，持續進步發展都是今年最重要課題，也是今天召開國安高層會議原因。

賴清德說，今天跟國安團隊與行政團隊綜合國內外情勢，還有研擬的策略，作為下一階段的整體策略。首先，國安方面，確保國人自由民主與人權，還有進步發展，面對威權集團威脅，台灣必須堅定守護國家主權，鞏固國防，增強經濟任性與經濟自主性，並跟民主國家站在一起，如同我說過，極權主義越集結，民主國家更團結。

賴清德說，第一展現國家保護決心，持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，讓國防預算達到GDP3％目標；第二，面對認知作戰，推動國安法制改革，擴大國家安全網，提高社會抵抗力，促進國家團結；第三，持續推動立足台灣佈局全球的經貿戰略，強化高科技保護，跟友盟國家打造民主供應鏈。

賴清德說，半導體方面，台美關係上台美有共同理念與價值，更是民主自由堅定夥伴，感謝川普政府上任以來對台灣持續支持，特別是美日領袖聲明，對台海穩定至關重要，高度關注中國對區域安全帶來的威脅。

賴清德表示，民進黨政府是川普政府第一任期就合作無間，多項關鍵先進武器跟台海區域穩定的自由航行，國際外交上合作突破都在這段時間落實。第一島鏈跟對抗威權前線，台灣願意跟美國在各層面合作，追求區域安定繁榮，未來幾年政策上或許變動不同，但跟華府的互信與緊密合作會穩定持續，國人可以放心。

賴清德說，過去八年美國對台軍售有48項，262.6億美元，川普第一任內有22項，187億美元，對我國防有重大幫助，持續展現自我防衛決心，加速國防跟台美合作深度廣度，雙方經濟合作上，台灣一直是最可靠貿易夥伴，也是美商全球半導體產業合作夥伴，台灣對於美國直接與間接的投資大幅提升。

賴清德指出，2023年與2024年台灣對美投資佔台灣佔比四成以上，遠超過對中國投資，這兩年台灣對中國投資已經降到11％與8％，美國是最大投資對象，建立安全供應鏈體系需要，行政院已經盤點雙方合作，擴大對美投資與採購，政府強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推動台灣產業佈局與壯大，強化台美在AI先進半導體技術開發等製造合作，形塑台美合作關係新時代。

賴清德說，半導體產業方面，台灣作為最具實力的半導體大國，有能力也有意願面對新情勢，對於川普的關切，政府會審慎應對，增進彼此理解，除了注意協助業者因應情勢挑戰，也會提出全球民主供應鏈倡議，共同致力於更具韌性跟多元化的供應鏈，建立AI晶片產業鍊產業聯盟，以國際合作共創半導體產業的發展局面。

賴清德說，川普各項新政秉持互惠雙贏，讓美方團隊更了解台灣是重建製造業跟高科技不可或缺夥伴，台美合作將創造雙贏。

兩岸關係上，賴清德表示，台美中三方互動是全球焦點，國際民主社會跟區域負責任成員，希望台美關係發展持續提升，美中關係可以良性循環，不是此消彼長的零和賽局，面對中國不卑不亢，堅持一慣立場，願意跟中國追求共榮努力不變，秉持對等尊嚴推動交流，對話取代對抗。

賴清德表示，已經責成國安跟行政團隊在穩健戰略目標下，依據各項政策與工作方向展開行動，隨時緊盯國際情勢變化，具體回應國民關注與期待，過去幾年台灣經濟疫情，也面對美中貿易戰，台灣之所以屹立不搖，經濟持續發展，國力持續擴大，因為台灣命運從來不是取決於外在環境，而是台灣人不服輸與團結，為獨一無二台灣人創造戰略機會跟希望。

賴清德說，只要堅定信念，在亂局中站穩腳步，台灣必定可以通過時代考驗，相信沒有什麼困難是台灣不能克服的。

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