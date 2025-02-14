　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

統一集團將「誠品信義店」收回，打造全新商場「Dream Plaza」親自下海拚搏。（圖／報系資料照、侯世駿攝）

▲統一集團將「誠品信義店」收回，打造全新商場「Dream Plaza」親自下海拚搏。（圖／中時報系資料照、侯世駿攝）

圖文／CTWANT

北台灣百貨業主戰場台北信義計畫區，2025年的商戰龍頭大戲，就是2年前熄燈的「誠品信義店」原址，將由統一集團「Dream Plaza」重磅登場，這也是唯一的「大房東」收回建物，自己下海拚搏的新商場。屆時，信義區百貨戰場將成新光三越、微風及統一「三強鼎立」的局面。

Dream Plaza原為誠品信義店，在2006年開幕，1.4萬坪面積是誠品量體規模最大的門市，原為「24小時書店」的誠品敦南店在2020年熄燈後，由信義店接手24小時的服務，不過2023年初統一集團決定收回店址，最後在當年平安夜（12月24日）熄燈，開幕18年來，乘載2億人的回憶。

據了解，誠品信義店租金為4.5億元，對統一而言，年度投資報酬率僅1.5%，遠低於信義計畫區該有的行情。

知情人士透露，依照雙方合約規定，誠品每年包底的業績是50億元，若超過50億元統一即可按比例抽成，不過經營的這些年來，誠品信義店單年業績從未達到50億元，也就是說，統一把信義店租給誠品後，年年零抽成，只能收租金。

事實上，這位大房東將信義區物業租給誠品的隔年，在取得日本關西主力百貨業者阪急百貨店技術合作後，2007年跨足百貨業，在高雄成立「統一阪急百貨」高雄店，2010年北上再開第2間統一阪急百貨，落腳台北市市府轉運站，正好與誠品信義店為鄰。

不過，統一集團與日本阪急的合作於2016年3月2日約滿，雙方結束合作關係後，更名為「統一時代百貨」；而高雄店則與夢時代購物中心合併，成為「統一夢時代購物中心」，改由統一美麗事業董事長高秀玲親自領軍。

統一百貨業在女董娘掌舵下，表現不凡，統一時代百貨台北店2024年營收約50億元，高雄夢時代更創下160億元佳績，這讓決定收回誠品店址成立「Dream Plaza」的高秀玲，如吃下定心丸。

高雄夢時代在2024年也創下160億元佳績，是高雄市及全台灣規模最大的購物中心。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書）

▲高雄夢時代在2024年也創下160億元佳績，是高雄市及全台灣規模最大的購物中心。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書）

去年6月高秀玲在統一股東會上透露，集團旗下線上書店「博客來」首間實體店將開在Dream plaza，佔地一整個層樓、約1000坪；不僅如此，6、7樓將與星巴克美國西雅圖總部共同打造超越全球旗艦店的頂級門市，將是全球最大間的星巴克。

統一高層主管透露，為擺脫文青書店風包袱，未來Dream Plaza招商策略會更靈活有彈性。高秀玲也公開表示，「信義區已有許多百貨業者，Dream Plaza會努力爭取不同業種廠商進駐。」

至於業績期許？統一集團董事長羅智先強調「不談業績」，只表示Dream Plaza沒有租期壓力，不趕著開幕，將朝長遠經營方向規劃，「投入金額超過原本預計的1倍」，儘管如此，羅智先也表示，「一切都按照計劃進行中，Dream Plaza預計2025年正式開幕。」

對於Dream Plaza的開幕，CTWANT記者實際走訪詢問信義商圈遊客，不少人提到，「很期待最大星巴克」、「如果有24小時專櫃就可以吸引夜貓族」、「有新的百貨就會吸引人想去逛」。

自新光三越信義新天地A11館在1997年11月正式開業，成為信義計畫區第1間百貨公司，至今28年，幾經洗牌，現由新光三越信義A8、A9、A11、A4共4個館以及微風集團信義、松高、南山共3個館激戰，統一集團加入後，此一全球百貨密度最高的戰區，將呈「三強鼎立」，熱戰可期。

截稿後，全台最會賺的新光三越台中館2/14日發生氣爆死傷意外，為台灣百貨史上最嚴重的公安事故，這不但使蛇年百貨單店營收排名恐洗牌，新光三越總座吳昕陽的千億新春目標，也將面臨挑戰。

統一時代百貨每年都有聖誕點燈儀式，有許多民眾前往感受聖誕氛圍。（圖／翻攝自統一時代百貨台北店臉書）

▲統一時代百貨每年都有聖誕點燈儀式，有許多民眾前往感受聖誕氛圍。（圖／翻攝自統一時代百貨台北店臉書）

延伸閱讀
百貨蛇年開戰1／LaLaport插旗南港恐造成「交通地獄」　這支外籍兵團拚300億營收
亞洲發燒星／《外傷重症中心》秋英宇遺傳好基因　模特兒爸造型前衛比兒更吸睛
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／氣爆4死37傷　新光三越最新聲明：承諾負起所有責任
快訊／盧秀燕震怒！　對新光三越提出2要求
LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德親上火線
回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母帶愛女回新竹
台知名女主播不倫車震！鑽後座狂晃動　狗仔：拍到了
家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長鞠躬道歉10分鐘
氣爆現場喊：黑牌別救了！　一圖看「重大事件檢傷分類」
傷心情人節！23歲女樓管男友悲痛現身

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

超商情人節咖啡「買10送10」　7-11厚乳拿鐵、卡布買5送2

【廣編】「煙燻風味」首度現蹤金門高粱九年老酒！特殊批次「天公酒」限量上市

飲料買1送1、巨大球棒爆米花開賣！超商「經典資格賽」優惠來了

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

超商情人節咖啡「買10送10」　7-11厚乳拿鐵、卡布買5送2

【廣編】「煙燻風味」首度現蹤金門高粱九年老酒！特殊批次「天公酒」限量上市

飲料買1送1、巨大球棒爆米花開賣！超商「經典資格賽」優惠來了

均一價35元超大袋！社子島古早味豆花　口感細緻綿密有夠涮嘴

結婚10年懷疑外遇　木匠男把「速乾膠灌妻子嘴中」勒脖殺人

總預算案三讀後協商？　黃國昌困惑：無相關程序規定、也無前例

百年繁華中和路珍稀新案！「君奕華品」盡享交通、機能與房價補漲紅利

橋本環奈新戲劇情太瞎！「營養師沒發現胰臟瘤…被醫師罵」網看怒了

總預算送出前立院再協商　綠黨團樂見：對韓國瑜跟各黨黨鞭有信心

氣爆釀4死37傷！新光三越最新聲明「以人為本」：承諾負起所有責任

台中新光三越「連續14年」全台最賺百貨！停業1天就虧7000萬

台南文化景點對寵物友善　寵物入園抽好禮活動開跑

惠利從影最大尺度！裸上半身「大膽女女激吻」　韓網嚇歪：哇是18禁

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

消費熱門新聞

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

摩斯櫻花季4款夢幻新品一次看

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

繼光香香雞2款套餐應援WBCQ棒球賽

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

更多熱門

相關新聞

Garden City進駐大巨蛋拼百億營收

Garden City進駐大巨蛋拼百億營收

台北大巨蛋經歷11年波折終於在2023年11月正式啟用舉辦棒球賽事，去（2024）年天王周杰倫、天后張惠妹更接續辦大型演唱會。CTWANT記者實地訪查，巨星演唱會期間，光是彩排時，大巨蛋商場餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」訂位全數客滿，「聽歌」民眾帶來2至3成的業績增幅。

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出

Joeman開拍《分手擂台》！預告釋出

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

關鍵字：

周刊王Dream Plaza

讀者迴響

熱門新聞

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

台中電廠大火　鍋爐室燒100平方公尺

水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

波多野結衣曝「想去台灣」卻被拒

台中新光三越氣爆碰上「4巧合」　否則傷亡人數恐翻倍

新光三越23歲女樓管遇爆炸　男友衝醫院「已無心跳」

網傳「新光三越氣爆」拆除遇到切瓦斯管：切下去大爆炸

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面