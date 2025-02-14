信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

▲統一集團將「誠品信義店」收回，打造全新商場「Dream Plaza」親自下海拚搏。（圖／中時報系資料照、侯世駿攝）

圖文／CTWANT

北台灣百貨業主戰場台北信義計畫區，2025年的商戰龍頭大戲，就是2年前熄燈的「誠品信義店」原址，將由統一集團「Dream Plaza」重磅登場，這也是唯一的「大房東」收回建物，自己下海拚搏的新商場。屆時，信義區百貨戰場將成新光三越、微風及統一「三強鼎立」的局面。

Dream Plaza原為誠品信義店，在2006年開幕，1.4萬坪面積是誠品量體規模最大的門市，原為「24小時書店」的誠品敦南店在2020年熄燈後，由信義店接手24小時的服務，不過2023年初統一集團決定收回店址，最後在當年平安夜（12月24日）熄燈，開幕18年來，乘載2億人的回憶。

據了解，誠品信義店租金為4.5億元，對統一而言，年度投資報酬率僅1.5%，遠低於信義計畫區該有的行情。

知情人士透露，依照雙方合約規定，誠品每年包底的業績是50億元，若超過50億元統一即可按比例抽成，不過經營的這些年來，誠品信義店單年業績從未達到50億元，也就是說，統一把信義店租給誠品後，年年零抽成，只能收租金。

事實上，這位大房東將信義區物業租給誠品的隔年，在取得日本關西主力百貨業者阪急百貨店技術合作後，2007年跨足百貨業，在高雄成立「統一阪急百貨」高雄店，2010年北上再開第2間統一阪急百貨，落腳台北市市府轉運站，正好與誠品信義店為鄰。

不過，統一集團與日本阪急的合作於2016年3月2日約滿，雙方結束合作關係後，更名為「統一時代百貨」；而高雄店則與夢時代購物中心合併，成為「統一夢時代購物中心」，改由統一美麗事業董事長高秀玲親自領軍。

統一百貨業在女董娘掌舵下，表現不凡，統一時代百貨台北店2024年營收約50億元，高雄夢時代更創下160億元佳績，這讓決定收回誠品店址成立「Dream Plaza」的高秀玲，如吃下定心丸。

▲高雄夢時代在2024年也創下160億元佳績，是高雄市及全台灣規模最大的購物中心。（圖／翻攝自夢時代購物中心臉書）

去年6月高秀玲在統一股東會上透露，集團旗下線上書店「博客來」首間實體店將開在Dream plaza，佔地一整個層樓、約1000坪；不僅如此，6、7樓將與星巴克美國西雅圖總部共同打造超越全球旗艦店的頂級門市，將是全球最大間的星巴克。

統一高層主管透露，為擺脫文青書店風包袱，未來Dream Plaza招商策略會更靈活有彈性。高秀玲也公開表示，「信義區已有許多百貨業者，Dream Plaza會努力爭取不同業種廠商進駐。」

至於業績期許？統一集團董事長羅智先強調「不談業績」，只表示Dream Plaza沒有租期壓力，不趕著開幕，將朝長遠經營方向規劃，「投入金額超過原本預計的1倍」，儘管如此，羅智先也表示，「一切都按照計劃進行中，Dream Plaza預計2025年正式開幕。」

對於Dream Plaza的開幕，CTWANT記者實際走訪詢問信義商圈遊客，不少人提到，「很期待最大星巴克」、「如果有24小時專櫃就可以吸引夜貓族」、「有新的百貨就會吸引人想去逛」。

自新光三越信義新天地A11館在1997年11月正式開業，成為信義計畫區第1間百貨公司，至今28年，幾經洗牌，現由新光三越信義A8、A9、A11、A4共4個館以及微風集團信義、松高、南山共3個館激戰，統一集團加入後，此一全球百貨密度最高的戰區，將呈「三強鼎立」，熱戰可期。

截稿後，全台最會賺的新光三越台中館2/14日發生氣爆死傷意外，為台灣百貨史上最嚴重的公安事故，這不但使蛇年百貨單店營收排名恐洗牌，新光三越總座吳昕陽的千億新春目標，也將面臨挑戰。

▲統一時代百貨每年都有聖誕點燈儀式，有許多民眾前往感受聖誕氛圍。（圖／翻攝自統一時代百貨台北店臉書）

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