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遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

遠東Sogo董事長黃晴雯向遠雄巨蛋承租超過4.2萬坪空間，將開幕「Garden City」。（圖／報系資料照）

▲遠東Sogo董事長黃晴雯向遠雄巨蛋承租超過4.2萬坪空間，將開幕「Garden City」。（圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

台北大巨蛋經歷11年波折終於在2023年11月正式啟用舉辦棒球賽事，去（2024）年天王周杰倫、天后張惠妹更接續辦大型演唱會。CTWANT記者實地訪查，巨星演唱會期間，光是彩排時，大巨蛋商場餐廳「潮美食公園GOURMET PARK」訂位全數客滿，「聽歌」民眾帶來2至3成的業績增幅。

「這是全台北最後一塊最大的商場！」遠東Sogo董事長黃晴雯於2022年6月宣布拿下大巨蛋，向遠雄巨蛋承租超過4.2萬坪，將結合大巨蛋體育館，提供購物、餐飲體驗、休閒娛樂業種，打造「Garden City」。

今年62歲的黃晴雯原是新聞工作者，2006年受遠東集團董事長徐旭東邀請，轉軌百貨業，接掌遠東Sogo後，營運績效不斷創新高。然2020年，東區最早的「貴婦百貨」Sogo敦北館房東易主，皇翔建設收購房東「仁愛企業」股權，打算都更改建，Sogo敦北確定今年底熄燈，與此同時，東區最大都更案正義國宅改建為Diamond Towers（鑽石塔），由新光三越承租，正好與Sogo獲利王復興館為鄰。

對此，為坐穩東區百貨霸主，10年未開新店的遠東Sogo百貨急於擴點，而正在招商的台北大巨蛋，成了遠東Sogo頭號目標，志在必得。據了解，遠雄集團招商初期找來三井OUTLET及遠東Sogo等，後來評估遠東Sogo已深耕東區近40年，雙方歷經超過1年的現勘、溝通與磨合，終於簽下合作契約。

依遠東Sogo規劃，大巨蛋Garden City分四區，D區「潮美食公園GOURMET PARK」去年5月啟用，佔地約1300坪的美食街由一條綠蔭休憩廊道連結，為吸引家庭客、球迷用餐聚會，Sogo首度嘗試寵物餐廳及24小時營業，引進日式、美式、港式等14家特色餐廳，年營業額上看8億元。位在B2的「花園綠廊」（C區）也在去年9月開幕，包括全台唯一日本寵物用品精品店等共18家品牌。天王周杰倫、天后張惠妹接續辦演唱會，帶動大巨蛋周遭餐廳人流。（圖／杰威爾音樂提供）

▲天王周杰倫、天后張惠妹接續辦演唱會，帶動大巨蛋周遭餐廳人流。（圖／杰威爾音樂提供）

黃晴雯表示，開幕以來C＋D區總業績超過預期2成，她也指出，Sogo過去消費年齡層約35至55歲，自Garden City試營運開幕至今，帶動Sogo年齡層下修至25到55歲；尤其C區年齡層以年輕人為主，甚至連10幾歲的客群都有，其中有四分之三為新客，未來朝全客層為目標前進。

大巨蛋商場其他兩區將陸續開幕，其中A區影城將在今年第2季開張，頂樓有露天餐廳，2至5樓為影城；重頭戲是B區百貨賣場，預計第4季登場，位在B2樓至8樓，靠近忠孝東路側可看到台北101，為營造跨年熱門區域，Sogo預計引進米其林餐飲入駐。

遠東Garden City潮美食公園有許多餐廳24小時營業，為Sogo首度嘗試。（圖／報系資料照）

▲遠東Garden City潮美食公園有許多餐廳24小時營業，為Sogo首度嘗試。（圖／中時報系資料照）

蛇年開春黃晴雯提到，Garden City餐飲、最美地下街去年陸續營運，正好迎來奧運賽事、世界棒球12強與演唱會等，半年來業績比預期高出1成，且帶進8成新客人，40歲以下占比達36%，「有機會成為東區更年輕、時尚、沉浸式體驗商場。」

Sogo去年繳出525億元業績，黃晴雯喊出 2025年目標528億元，大巨蛋Garden City明年將貢獻100億元業績。

至於營運30年的Sogo敦化館確定今年12月下旬熄燈，館內精品將移至鄰近Garden City、復興館等Sogo百貨。敦化館店長許淑賢表示，為感謝消費者30年來的支持與陪伴，11月周年慶檔期將推出閉幕優惠，為這座地標畫下圓滿的句點。

1994年開幕的Sogo敦化館，由於都更關係將於今年12月熄燈。（圖／報系資料照）

▲1994年開幕的Sogo敦化館，由於都更關係將於今年12月熄燈。（圖／中時報系資料照）

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