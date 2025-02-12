櫻花妹赴美海外賣淫！日接13客　只待1個月狂賺200萬

▲男子在路邊搭訕陌生女子，拉攏對方到海外賣淫。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本警方近日破獲一個仲介海外賣淫的人蛇集團，並逮捕其中一名40歲的南韓籍成員，他涉嫌於2023年4月在路邊引誘一名20多歲女性到美國賣淫。對方隨後持觀光簽證前往華盛頓特區的風俗店工作，一天最多接待13名客人，1個月內就賺了960萬日幣（約新台幣200萬元）。

根據《日本新聞網》報導，40歲的南韓籍嫌犯鄭英和是日本賣淫集團「安比夏斯」（アンビシャス）成員，他因涉嫌仲介女性赴美從事性交易，被東京都警視廳逮捕。

警方指出，鄭英和2023年4月在大阪心齋橋街頭主動搭訕一名20多歲的女子。當時鄭男向對方表示，「妳長得很漂亮，現在在做什麼工作呢？我們能介紹各種行業，甚至有海外工作的機會」，進而遊說她從事海外賣淫行業。最終，女子持觀光簽證前往美國華盛頓特區，並在當地風俗店接客。

根據警方掌握的情報指出，該名女子抵達美國後在與鄭男接頭的風俗店工作，一天最多接待13名顧客，其中大部分為中國籍男性。她在美國停留約1個月，期間共賺取約960萬日圓（約新台幣200萬元）。

鄭嫌在接受警方訊問時，完全否認相關指控。他聲稱，「我不清楚這是怎麼回事」。

警方進一步調查後發現，類似案件並非首次發生，先前就有不法仲介透過網站招募女性，安排她們前往澳洲短期海外賣淫。