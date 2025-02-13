向川普低頭？谷歌日曆不再預設凸顯「驕傲月、黑人歷史月」

▲「驕傲月」（Pride Month）這樣的特定活動不再被Google日曆預設突出顯示。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

Google日曆的一項更改引發了部分用戶的強烈不滿。據一位Google產品專家透露，像「驕傲月」（Pride Month）這樣的特定活動不再被Google日曆預設突出顯示。此外，包括黑人歷史月、原住民月、猶太遺產月、大屠殺紀念日以及拉丁裔遺產月在內的多個重要節日和紀念日也都遭到移除。

部分用戶對這一改變表達了強烈譴責，稱其為「可恥的行為」，並指責該平台是在「向法西斯主義屈服」。在過去幾年中，確實有一些評論和媒體報導批評日曆突出顯示這些節日及活動的政策，但如今這些註釋被刪除，卻引發了新的爭議。

美國總統川普上任後頒令限制聯邦機構中的「多元、平等和包容」（DEI）計劃，Google這項改變被指是向川普政府妥協，Google亦在美國用戶的地圖服務中，把「墨西哥灣」改為「美國灣」，同樣被指是按照川普的言論進行修改。許多用戶在社媒上對Google表達不滿，認為Google正削弱對不同文化群體的承認與支持。

谷歌方面已確認對預設日曆事件進行了更改，但其給出的解釋與用戶的指控有所不同。對此，谷歌發言人維爾德（Madison Cushman Veld）回應：「十多年來，我們一直與timeanddate.com合作，在Google日曆中顯示公共假期和國家紀念日。幾年前，日曆團隊開始手動添加更廣泛的文化時刻，涵蓋全球眾多國家。」

然而，維爾德解釋：「我們收到反饋稱，還有其他一些事件和國家未被包含在內。而且，手動維護數百個時刻並確保其在全球範圍內的一致性是不可持續且難以擴展的。因此，從2024 年中期開始，我們重新調整為僅顯示timeanddate.com提供的全球公共假期和國家紀念日，同時允許用戶手動添加其他重要時刻。」

不過timeanddate.com目前尚未對相關置評請求作出回應。

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