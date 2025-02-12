女行員罹「癌王」沒察覺！醫見臉上「1異常徵兆」驚覺不妙

▲急診醫魏智偉到銀行辦事時，發現女行員眼白泛黃，結果對方就醫檢查竟是胰臟癌。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

看臉色就能判斷健不健康！急診科醫師魏智偉分享，他某天到銀行辦事，發現女行員的臉色「不太對勁」，眼白也有點泛黃，他進一步詢問對方是否有身體不適或腹痛症狀，她只說有點疲累，他便建議對方務必要到醫院接受檢查。事後得知，該女行員確診胰臟癌。

魏智偉在節目《醫師好辣》中分享指出，「看臉色這件事是蠻準的」，表示他某次在銀行辦事，發現接洽的女行員臉色不對勁，便主動詢問身體是否不適，對方回覆說還好，但魏智偉和對方四目相交後，發現眼白有泛黃跡象，再追問對方最近小便顏色有沒有比較黃，懷疑這名女行員可能有黃疸。

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魏智偉解釋，最容易觀察到黃疸的部分，就是眼睛和尿液，一旦開始異常發黃，通常黃疸指數已經在2以上了，就需要到醫院檢查。

魏智偉接著說到，當時他繼續詢問女行員，是否有腹痛或其他不適症狀，對方則說沒什麼症狀，只是稍微比較容易累一點。聽完對方的回應，魏智偉擔心，假設黃疸是由阻塞或結石引起，通常會讓人感到疼痛，此時還屬於良性的，處理完就好；如果沒有疼痛，反而可能是更嚴重的狀況，因此他趕緊建議對方務必就醫檢查。

過了一陣子，魏智偉再次去到那家銀行後，發現該名女行員已經不在那邊上班了，其他同事才說到，對方特別感謝他，因為當時她聽完建議後，就立即到醫院檢查，結果發現是胰臟癌初期。

魏智偉說明，由於腫瘤長在胰臟頭部位置，像是胰管、膽管、十二指腸的交界都在那附近，若剛好壓到膽管，會讓膽汁排泄不順，進而慢慢出現黃疸。

關於胰臟癌症狀，北投健康管理醫院副院長錢政平曾提醒，現階段並無有效篩檢方式，一旦察覺自身有異常症狀，包括40歲以上沒有糖尿病家族史，但近期有糖尿病；上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現；體重明顯減輕；黃疸；茶色尿合併灰白便的膽道阻塞；不明原因性胰臟炎；脂肪便，務必及早就醫檢查。

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