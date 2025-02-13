高雄碎屍魔羈押！看守所內住3人房　「安靜到恐怖」不尋常狀況曝

▲高雄一名高齡73歲的張姓老翁涉嫌殘忍分屍3婦人。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

高雄日前驚傳駭人碎屍命案，一名高齡73歲的張姓老翁，先是涉嫌殺害71歲的趙林氏婦人，經警方進一步深入追查，發現張翁竟是連環殺人魔，他不僅肢解74歲張姓前女友，就連75歲的黃姓「大嫂」也不放過，本月6日檢方向法院聲請羈押禁見，隔天獲得法院裁准。如今張嫌在看守所內的「不尋常狀況」也被曝光。

73歲碎屍魔張介宗連續殺害3名婦人後，目前正關押在高雄看守所內，據悉他被分配到一間3人房，不過連日來卻幾乎不曾與人互動交談，平時除了睡覺就是發呆，被形容「安靜到恐怖」。

令人感到弔詭的是，部分殺人犯被關押後，會胃口不佳吃不下飯，且因害怕冤魂深夜討命，經常難以入眠，但張介宗犯下駭人命案後，竟能一如往常吃飯、睡覺，與其他殺人犯的反應頗為不同，可見生性相當冷血。

另一方面，張介宗於7日裁准羈押禁見後，依規定還能在看守所內申請購買電視及訂閱報紙，然而他一直遲遲不肯認罪，檢方擔憂此舉恐讓張嫌掌握偵辦進度，進而擬定謀略因應，故向法院聲請禁止張嫌看電視、閱報。

不過經法院審理，認為檢方當時主張張嫌有滅證之虞才聲押，但禁止閱報、看報紙與滅證並無相關聯，因此裁定駁回聲請。

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