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「爽是教授在爽」！他批成大副校長不認「撞三」：出事校方擦屁股

成功大學副校長陳鴻震不認出軌。（圖／翻攝成大官網）

▲成功大學副校長陳鴻震被拍到與小三「十指交扣」，仍不認出軌。（圖／翻攝成大官網）

圖文／CTWANT

成功大學副校長陳鴻震、台灣大學資工系教授徐宏民12日被週刊爆料婚內出軌，還是同一位小三，而陳鴻震透過校方聲明否認，稱是跟女方諮詢科學專業。對此，旅美教授翁達瑞批，「爽是教授在爽，為何出事了要校方幫忙擦屁股？」律師李怡貞說，「大概是大家一起吃輪流吃比較好吃的的概念？」

陳鴻震透過校方聲明表示，他確實認識女方，基於科學專業學術諮詢，曾一起吃飯討論，沒逾越分際。翁達瑞在臉書發文批，「這是教授的私事，為何由成大校方提供澄清的聲明？講粗俗一點，爽是教授在爽，為何出事了要校方幫忙擦屁股？這是典型的公私不分。」

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翁達瑞說，「男女共處一室過夜，到底要討論什麼科學專業諮詢？成大要為這位教授背書，至少請他找一個更令人信服的理由，例如蓋著棉被看書。」而陳鴻震是否說謊，翁達瑞認為是他最在意的事，「假設連男女私情都要欺騙，事後還要說謊掩飾，這個人沒有擔任學者的德行。如果換成我是主角，我會大方承認！」

律師李怡貞也說，「關於科學專業的學術諮詢，是否用科學的角度認為時常以十指交扣的方式才比較得以深度體會？」批陳不要講幹話，「這個年代有小三可能不丟臉了，撞小三比較丟臉，大概是大家一起吃輪流吃比較好吃的的概念？」

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