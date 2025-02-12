超商、藥局賣的「枇杷膏」其實不一樣！藥師曝成分：化痰要買它

▲不少人喉嚨不適，會吃枇杷膏保養潤喉。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

許多人在感冒、喉嚨不舒服的時候，都會購買枇杷膏服用，以減少不適感。不過，「藥玩家-玲玲藥師」就在網路上發文提醒民眾，指出藥局和超商販售的枇杷膏，其實成分並不相同，藥局賣的是「川貝枇杷膏」，而超商賣的則是「蜜煉枇杷膏」。

藥玩家-玲玲藥師近日在自己的Facebook上發文，指出最近喉嚨不適的人變多，會去購買「枇杷膏」和「舒立效」服用，減緩不適。

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對此，玲玲藥師提醒民眾，超商和藥局販售的「枇杷膏」成分相差其實很大，功效也會有差；在超商買到的是「蜜煉」枇杷膏，藥局則是「川貝枇杷膏」。

「蜜煉枇杷膏」可生津止渴、保養潤喉；「川貝枇杷膏」則適用於傷風咳嗽、痰多痰稠、氣喘不適、咽喉乾癢及聲音沙啞等。如果要購買含有「川貝」的，一定只能去藥局購買。

▲超商買的枇杷膏和藥局買的差在哪一次看。（圖／藥玩家-玲玲藥師臉書）

另外，口含的「舒立效」分成3種，成分也都大不相同。超商賣的並不含藥物成分，只能滋潤喉嚨，保持口腔清新舒暢。若想止咳，就必須去藥局買止咳成分；想緩解喉嚨痛及發炎症狀，就要買含殺菌劑成分。

玲玲藥師指出，雖然看起來名字差不多，但是用途卻差異很大。藥盒或包裝上有藥字號的，如「衛署藥製字號」或「衛署藥輸字號」的是具疾病治療效果，需在有藥師執業藥局或相關通路購買；健康、營養補充則歸為食品，在一般超商等通路購買。

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