▲2025台灣燈會大溪響應燈區點燈，陀螺花燈很獨特。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，大溪區響應燈區12日進行點燈儀式。出席點燈儀式的副市長蘇俊賓，肯定大溪燈區巧妙融合地方文化與藝術設計，運用陀螺元素作為主燈，為燈會增添亮點，希望民眾踴躍前來感受大溪的獨特魅力。

蘇俊賓表示，今年大溪響應燈區以「陀螺」為核心意象，打造造型獨特的陀螺花燈，結合大溪傳統編繩工藝與蛇年意象設計，充分展現地方文化特色。他特別感謝所有參與籌備的團隊，以及在地議員和大溪區公所的努力，讓燈區內容精彩且富有文化深度，成為燈會期間大溪的一大亮點。

「大溪公園是許多人童年打陀螺的回憶，如今這份記憶透過燈會再次點亮。」蘇俊賓說，燈會不僅是節慶活動，更是文化傳承的重要載體。透過創意設計與在地特色結合，大溪燈區展現了桃園的文化活力，也讓更多人看見大溪的獨特魅力。

蘇俊賓表示，大溪不只是燈會期間精彩，一年四季都有不同的活動與魅力，從年節慶典到地方文化體驗，四季更迭皆有不同風貌，誠摯邀請全國民眾不只在燈會期間，任何時候都來大溪走走，感受大龍門地區的風采。

包括：市議員李柏坊、大溪區長徐景揚、市政顧問黃連明和陳秀華、大溪里長聯誼會會長黃文中暨各里里長、大溪社區理事長聯誼會會長林首暨各社區理事長、區內各級學校校長等均一同出席點燈活動。