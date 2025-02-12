2025台灣燈會南二監蟬連燈王　「藍羽錦鵲桐花雨」作品亮相

▲法務部政務次長黃世杰參觀2025台灣燈會拿下燈王花燈。（圖／矯正署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會法務部矯正署花燈參賽，成果斐然，得獎優勝作品12日於桃園市青埔發表，由臺南第二監獄以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃源」作品，再度榮獲全國「燈王」寶座。南二監表示，去年拿下燈王後，同學們就持續在花燈製作的課程，包含繪畫、電焊、配線、3D浮雕等花燈製作深入學習，再度得獎，對同學而言是自信的建立。

▲2025台灣燈會矯正署花燈參賽成果發表。（圖／矯正署提供）

法務部矯正署表示，2025台灣燈會該署共有70件鐵窗牌花燈參賽，臺南第二監獄以「藍羽錦鵲桐花雨，飛舞翩翩入桃源」作品，展現我國多元文化共融、社會和諧璀璨之意象，榮獲全國「燈王」寶座，至今矯正機關已16連霸拿下此一殊榮。

▲南二監燈王花燈。（圖／矯正署提供）

另有特優5座、優等8座、甲等10座、佳作28座，共計52件，獲獎率高達74%。矯正署於今日元宵節，假台灣燈會青埔展區附近的和逸飯店舉行成果發表會，由法務部政務次長黃世杰主持揭幕儀式，並邀請交通部、勞動部及相關單位參加，藉此向社會大眾分享矯正成效裴然。

黃世杰政次表示，每座閃亮的花燈背後，蘊含著收容人的蛻變與成長，以及同仁用心教化的辛勞付出，期盼各界給予矯正人員更多支持與肯定，持續形塑溫暖有感的柔性教化環境，幫助收容人成功復歸轉銜，完善社會安全網，守護人民安全。

矯正署指出，各矯正機關配合法務部柔性司法政策，致力推動藝文教化工作，透過每年參加全國花燈競賽，使收容人在製作過程中，體悟、改正過去錯誤的行為，磨練復歸社會的毅力與信心，同時也學習精湛的花燈工藝，延續我國傳統技藝人才。矯正機關製作的精美花燈，置放於2025臺灣燈會「桃園高鐵主燈展演場的花燈競賽區」，12日至23日展出，歡迎民眾共同見證收容人蛻變成果。