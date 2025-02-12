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賴清德、張善政同框為桃園燈會點燈　喊中央地方、朝野合作

▲▼總統賴清德12日晚間與桃園市長張善政一同出席「2025台灣燈會在桃園」開燈典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德12日晚間與桃園市長張善政一同出席「2025台灣燈會在桃園」開燈典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德12日晚間與桃園市長張善政一同出席「2025台灣燈會在桃園」開燈典禮時表示，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，打造一場結合科技、文化以及親子互動的觀光盛會，讓大家看到中央與地方合作，會創造出更多美好事物，帶給海內外朋友感動的珍貴時光。期盼未來中央地方、朝野黨派，共同攜手合作，增進人民福祉。

賴清德致詞時表示，非常高興在元宵節來到桃園為台灣燈會開燈，感謝大家不畏寒冷共襄盛舉，也要祝福大家新的一年闔家圓滿順利。今年，台灣燈會時隔9年再次回到桃園舉辦。在上個月春節連假第一天，他特別來到桃園感謝警消同仁的辛勞，也看到在張善政市長帶領之下，市府團隊對於台灣燈會都已做好萬全準備，真的非常用心。

賴清德說，今天台灣燈會正式登場，以「光聚千塘串桃園」為主題，他感謝交通部、觀光署和桃園市政府，以及所有投入燈會的夥伴，共同打造了一場結合科技、文化以及親子互動的觀光盛會。

▲▼總統賴清德12日晚間與桃園市長張善政一同出席「2025台灣燈會在桃園」開燈典禮。（圖／總統府提供）

賴清德提到，這次主燈名稱是「無限樂園」，採用現代抽象的無限符號造型，作品高度有18公尺。同時，主燈秀運用了AI科技、動作捕捉等多項嶄新技術，也有多位在台灣的外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福，一起交織其中，凝聚許多共同創作者的熱情與能量。相信這個主燈預告新的一年，台灣將充滿無限可能，也營造出科技十足的未來與熱鬧的氣氛。

賴清德也提到，今年燈會還有許多特別之處，像是「主燈展演場」就以棒球場的動線設計為概念，象徵桃園作為棒球文化重鎮與國際交通樞紐的重要地位，更是帶領大家重溫12強賽奪冠時刻的熱血沸騰。此外，首度和「寶可夢」合作，希望能讓更多親子同樂。在燈光藝術及設計上，也展現了桃園的埤塘景觀、多元文化等在地特色。

賴清德說，歷年來，台灣燈會在中央與地方的合作下，不僅是國人朋友每年期待的盛會之一，也是台灣觀光的一大招牌，吸引許多國內外朋友前來共襄盛舉，也被國際媒體譽稱為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，這是許多人共同努力的結果。

賴清德相信，不分黨派為人民、為國家服務，是所有政黨和政治人物的天職；透過這次燈會，我們看到中央與地方合作良善，會創造出更多美好的事物，可以給海內外朋友一個最感動的珍貴時光。期待未來中央地方、朝野黨派，共同攜手合作，增進人民福祉。

▲▼總統賴清德12日晚間與桃園市長張善政一同出席「2025台灣燈會在桃園」開燈典禮。（圖／總統府提供）

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