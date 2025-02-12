2025台灣燈會開幕遊行　國內外19組演藝團隊熱情踩街

▲桃園市長張善政今天下午在出席「2025台灣燈會」開幕踩街迎遊行活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025台灣燈會」今（12）日開幕踩街遊行活動，市長張善政表示，台灣燈會時隔9年重返桃園，這次燈會絕對比往年更加精彩，保證讓全國民眾耳目一新，今天台灣燈會正式開幕，市府特別與觀光署合作辦理踩街活動，邀請19組國內外優秀演藝團隊參與，包括各類文化藝術表演及姊妹市團隊傳統樂舞演出為台灣燈會拉開序幕，台灣燈會上保證有好吃、好玩及好看，歡迎全國鄉親共遊賞燈同樂。

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▲桃園市長張善政會同交通部觀光署長周永暉出席「2025台灣燈會」開幕踩街迎遊行活動，還有台日吉祥物陪同。（圖／市府新聞處提供）

出席的交通部觀光署長周永暉指出，今天台灣燈會開幕適逢元宵節，中央攜手桃園市政府邀請國內外貴賓齊聚桃園舉辦踩街活動，這次展區橫跨A18及A19高鐵站，會場占地約20公頃，走完整個燈會展區約需3萬步，讓市民在賞燈同時，也能達成健康運動的目標，歡迎全國民眾共同賞燈促進健康。

▲「2025台灣燈會」開幕踩街迎遊行活動，市府與觀光署邀集國內外19組演藝團隊參與。（圖／市府新聞處提供）

市府文化局提及，台灣燈會開幕踩街邀集國內外演藝團隊，除了舞龍隊、競技啦啦隊、民俗傳藝及多元民族音樂舞蹈等精彩演出外，還特別邀請來自菲律賓安吉利斯市、日本宮崎縣、千葉縣等姐妹市團隊及最萌吉祥物千葉君，以當地特色傳統樂舞展現國際多元文化豐富面貌，為踩街遊行增添精彩亮點。