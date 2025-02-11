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2025台灣燈會中華電信捐贈主燈　12-23日桃園青埔展出

▲2025台灣燈會在桃園中華電信11日捐贈主燈

▲中華電信致贈主燈模型給桃園市。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

時隔9年，台灣燈會於2025重返桃園青埔舉辦，於12日元宵節開主燈前夕， 11日晚間於主燈展區，在交通部次長陳彥伯見證下，由中華電信董事長簡志誠致贈主燈模型給桃園市長張善政。張善政感謝交通部觀光署全力支持2025台灣燈會舉辦及各企業的慷慨贊助，讓燈會能夠順利籌備完成，邀請海內外人士12至23日來桃園賞燈並感受臺灣文化魅力。

張善政指出，今年台灣燈會包含觀光署及市府兩大燈區，占地20公頃，展品逾百件，匯聚眾多藝術家精心傑作，內容相當多元，充分彰顯臺灣歷史文化特色。而一場成功的燈會不僅需要中央與市府攜手推動，更重要的是企業與社會各界的共同努力。

▲2025台灣燈會在桃園中華電信11日捐贈主燈

▲時隔9年，台灣燈會於2025重返桃園青埔舉辦。（圖／新聞處提供）

2025台灣燈會由中華電信捐贈主燈「無限樂園」，圓山大飯店提供迎賓門，以及許多企業贊助燈組、食品、物資等，為桃園燈會增添許多光彩。

交通部次長陳彥伯表示，台灣燈會睽違9年再度回到桃園以「光聚千塘串桃園」為主題舉辦，不僅展現地方特色，更融合傳統燈藝、藝術設計、環保節能、機械動態與創新科技，展現文化傳承與創新發展的結合，為大家帶來一場視覺與聽覺饗宴。此外，本次主燈以科技感的無限符號呈現，象徵充滿無限希望，盼讓民眾感受無限的快樂與幸福。

▲2025台灣燈會在桃園中華電信11日捐贈主燈

▲2025台灣燈會主燈，由中華電信捐贈。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市政府觀旅局表示，本次燈會會場橫跨機場捷運A18桃園高鐵站及A19桃園體育園區站，其中，A19周邊規劃5大主題包含「活力發光站」、「青春光劇場」、「城市聚光燈」、「光臨千塘園」與「福光滿意讚」，並首度邀請日本知名IP寶可夢，設置巨型卡比獸及皮卡丘陪伴國人度過元宵佳節。

▲2025台灣燈會在桃園中華電信11日捐贈主燈

▲張善政頒發感謝狀給各贊助單位。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：交通部次長陳彥伯、觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏、中華電信董事長簡志誠、市府觀旅局長周柏吟、警察局長吳坤旭、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守等均一同出席。

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