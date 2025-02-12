百燈齊放點亮更生！　台北監獄花燈參展獲「台灣燈會特優、優等」

▲台北監獄花燈班老師指導受刑人。（圖／台北監獄提供）

記者郭運興／台北報導

為落實法務部傳承工藝於監所之政策，台北監獄接受交通部觀光署委託，開辦花燈製作教學研習課程，並將花燈成果共計 11 座報名參加地方性 2025台北燈節及全國性 2025 台灣燈會，分別榮獲台北燈節「大型主題燈座類—社會大專組」優等、台灣燈會「全國花燈競賽—機關團體組」特優、優等、及佳作等獎項。

台北監獄指出，台北燈節優等作品「蛇髮魔女美杜莎魅惑天下」發想於希臘神話中，蛇髮魔女魅惑動人之石像，美人魚柔美婉約，接觸愛人化作泡沫，就像勇敢追夢人前仆後繼追尋理想，繁華市景卻如美人魚與美杜莎幻變無常，合奏出令人抱憾、扣人心弦的淒美故事，本作品採用玻璃膠複合同芯塑型工法模造人面，為傳統花燈增添新科元素，剛中帶柔，煥發燈藝新生命。

台北監獄再指，台灣燈會特優作品「自在．悠游」，有感於全球暖化、氣候變遷，海洋保護工作迫在眉睫，俾能留給後代子孫永續發展的居住環境，此作品結合「禪繞」文化元素，復刻海底世界的瑰麗與神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，在我們欣賞炫麗花燈的同時，看見燈藝傳承與「禪繞」塑形的「美」，更應深思環境的「危」切莫造成喚不回的「悔」。

▼台灣燈會特優作品「自在．悠游」。（圖／台北監獄提供）

花燈班受刑人得知獲獎，激動地表示「花燈班是一個團隊，我們從中學習人際合作及向心力，知曉花燈必須大夥齊心協力，才能及時製作完成，這次使用創新設計，『禪繞』繪畫繃布技巧，嘗試挑戰自我極限，讓每一年、每一次的花燈作品更加精進；台北監獄推廣家庭支持結合才藝訓練，除讓我們培養一技之長增加自信外，也讓家人看見性格不只變得沉靜穩重，也會聽取並接受他人意見，懂得檢討過往、自我省思，擁有重啟人生的動力。感謝台北監獄長官、老師們用心指導與教誨，給予我們受刑人參與燈會盛事的機會」。

花燈班指導教師亦備感欣慰表示，「現在年輕一輩都沒人想學傳統花燈，反而是這些關在監獄的學生，在有限自由及資源下，都很認真、勤勞地學習，這種勤學的態度，一定可以幫助他們出獄後重新做人，也誠摯希望出獄後，他們能青出於藍而勝於藍，將臺灣傳統花燈技藝傳承下去」。

▼台北監獄花燈班老師指導受刑人。（圖／台北監獄提供）

特別的是，台北監獄花燈曾獲得 111 年臺北燈節特優、112 年台灣燈會優等及甲等、113 年台北燈節特優及臺灣燈會特優、優等。今年再度參與 2025 燈會盛事，廣獲肯定，一舉拿下台北燈節社會大專組優等 1 座、台灣燈會機關團體組特優 1 座、優等 1 座及佳作 6 座，共計 9 座各級獎項，期望獲獎殊榮能讓社會大眾看見矯正機關教化成果，每一盞點亮文化薪傳的亮麗花燈，同時也能點亮受刑人復歸社會的希望之光。

▼台北監獄花燈參展作品。（圖／台北監獄提供）