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桃園市立醫院落腳八德霄裡公園　投入91.4億打造新醫療重心

桃園市立醫院落腳八德霄裡公園

▲市長張善政表示，桃園市立醫院落腳八德霄裡公園。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市人口增長迅速，長期以來醫療資源相對匱乏。為解決此問題，桃園市政府積極爭取次醫療區域重新劃分及市立醫院設置，市長張善政12日市政會議表示，確定於八德霄裡公園設置市立醫院，預計將投入91.4億元打造，並全力推動相關規劃，期以2033年底開始營運為目標，為市民提供更完善的醫療服務。

張市長強調，市立醫院設立必須確保有足夠的病床配額。感謝衛生福利部近日公告修正《醫院設立或擴充許可辦法》，調整次醫療區域劃分，新增桃園「平德」次醫療區域，透過此次醫療區域重新劃分，桃園將獲得更多病床配額，使桃園市具備得以設置市立醫院的條件。選址評估優先考量市有土地，以降低取得成本並縮短建設期程；同時，也綜合評估周邊人口數、交通可及性及周邊醫療需求等多重因素，以確保選址最符合桃園市民的需求。

而八德區目前尚無大型醫院設置，八德霄裡公園位處南、北桃園交界，地理位置優越，可服務周邊中壢、平鎮、大溪、復興等多個行政區，涵蓋約90萬名市民，包括鄰近未來捷運綠線G29站，周邊交通可及性十分便捷，而後續將採BOT（民間興建營運後移轉）經營模式，結合民間資源，共同打造優質的醫療設施。

未來市立醫院將以區域醫院、準醫學中心的高標準建設，規劃設置499床急性一般病床及約150床特殊、專科病床，並提供「24小時兒科急診」、「特色醫療」服務老年與婦幼族群，並規劃「綜合式長照機構」，結合醫養合一與智慧照護等多元醫療服務。中長期目標則是希望建構完整的「桃園市立醫院體系」，以八德的市立醫院總院為核心，再進一步規劃設立至少兩處分院，均衡區域醫療資源，全面提升桃園的醫療量能。

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桃園市立醫院八德霄裡公園張善政

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