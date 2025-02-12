啦啦隊「勝利女神」爆下海拍片　AV達人看完瘋了：超可愛的

▲片商表示，該位女球迷是勝利女神，被拍到巨人隊就會贏球。（圖／翻攝kawaii*官網）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本職棒球星東克樹偷吃AV女優末廣純炎上，隨後AV片商疑似注意到商機，開始推出正妹女球迷被搭訕的作品。對此，AV達人一劍浣春秋看完新女優「碧井」的作品後，大讚真的超可愛。

AV片商「kawaii*」近期發布新作「在巨人隊職棒比賽中被攝影機真實捕捉到的美少女，進行約會後就這樣SEX」（CAWD-824），內容描述女主角「碧井」喜歡到東京巨蛋看棒球，是選手坂本勇人的球迷。

▲▼一劍浣春秋表示，女優真的超可愛。（圖／翻攝kawaii*官網）



此外，只要比賽中場休息時，攝影機有拍到「碧井」，巨人隊就百分之百會獲勝，讓她獲得「勝利女神」的稱號。片商也以「只要贏球，趁著她心情大好時提出約會要求，可能就有進一步發生關係的機會」為題，吸引粉絲購買。

對此，AV達人一劍浣春秋表示，這位女優到目前為止叫「碧井」，沒有在社群上露臉、也沒有經紀公司認領，所以沒有正式藝名，但臉蛋是最高水準的美少女，身材也相當出色，「可愛，真的可愛」、「絕對有頂級新秀的水準」、「我覺得碧井非常非常優秀，有擊中我的甜蜜點～所以，拜託，趕快正式出道，給我藝名以及社群的帳號，我要追啊啊啊啊啊啊啊」。