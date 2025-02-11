被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「黑心律師」楊律師昨日發文表示，和正妹客戶討論案情時，聊到對方住的新建案大樓，後來更得知女生被富豪包養，兩個月300萬元，不僅如此她周圍很多朋友都有「金主」。這番話讓他十分衝擊，不少網友也驚呼，「行情真好！」

楊律師昨在臉書提到，「剛和美女客戶討論案情，聊到她住在新建的大樓，別人幫她付租金，我就猜到...所以繼續問下去，果然是被富豪包養，2個月300萬元。」

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對方透露，她很多朋友都被包養，就連男性友人，那種很帥、很高、很壯的，也被富婆包養，每月有100萬的零用錢。這讓楊律師驚呆，忍不住打趣道「我也想擠進那個圈子。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「一個月150萬？嚇死人了」、「羨慕羨慕～我兩個月30萬就好」、「我好俗喔...以為300美金包養人是笑話，原來是認真的」、「好多有錢人」、「富人的樂趣」、「羨慕...不想努力了」、「到底是什麼樣的女性，可以有這種行情」。

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