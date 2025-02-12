北監製作花燈又得獎！夜店撿屍案李宗瑞：讓家人看見改變與自省

▲犯下多起撿屍案在北監服刑中的富少李宗瑞，製作花燈參加花燈製作比賽，今年以「自在．悠游」作品獲得特優獎，也是第三度獲獎。（圖／矯正署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

富少李宗瑞犯下多起在夜店「撿屍」案遭判刑，目前在台北監獄服刑中，自2021年6月起參加北監「花燈製作學習班」，在教誨師鼓勵下參與學習傳統花燈製作，今年以「自在．悠游」作品獲特優獎，其作品在桃園高鐵站舉辦的台灣燈會中展示。李宗瑞透露，透過製作花燈讓家人看見自己的改變，性格也變得沉穩，也懂得自我省思。

矯正署指出，李宗瑞進入北監服刑後於2020年3月參加「生命教育藝術班」藝文教化課程，開始學習藝術繪畫，同年6月北監成立「花燈製作學習班」，李宗瑞在教誨師鼓勵下，參與學習傳統花燈製作，其中前兩年都參加花燈製作比賽都獲獎，因此今年更是信心滿滿。

李宗瑞與北獄花燈班共5名學員，今年共同製作以「自在．悠游」作品，參展台灣燈會比賽，從去年4月起開始製作，經過主題規劃、構圖、骨架、紮製、佈線、裱布、彩繪、燈光裝飾，經過長達9個月製作後，於今年1月終於完工。

李宗瑞說，花燈製作研習班是個團隊，製作過程中可學習團體榮譽及向心力，花燈作品是由全體台北監獄花燈班學員們，齊心協力製作完成，再經監獄長官與教誨師指導下，也讓學員們在傳統技藝上受益良多。這次花燈使用創新設計，「禪繞」繪畫繃布技巧，嘗試挑戰自我，讓每一年、每一次的花燈作品更加精進。

李宗瑞強調，北監推廣家庭支持與才藝訓練，除讓學員們習得一技之長培養自信，也讓家人可以看見他的改變，不只性格變得沉穩，也更聽取並接受不同聲音，更懂得檢視過往、自我省思，產生自新改變人生的動力。非常感謝矯正署及觀光署給受刑人參與全國花燈競賽的機會，也謝謝北監長官、老師們支持，未來會繼續傳承花燈技藝，將花燈班發揚光大。

此外，李宗瑞也認為，全球暖化，造成氣候變遷，冰山融解、海平面上升與極端氣候肆虐，環境保護的實質作為迫在眉睫。降低碳排、減少垃圾、節省資源、根絕汙染，才能讓後代子孫擁有一個適合生存，永續發展的居住環境，而不只是存在於圖文資料或傳說之中。尤其海洋是生命之母，孕育演化出人類的歷史。當從電視上看到渾身沾滿油污的鷺鶿、被塑膠袋勒住的海豹、廢棄漁網纏身的海龜、以寶特瓶做殼的寄居蟹；這些是海洋的悲歌，也是予人類的警訊。這次作品結合「禪繞」元素，復刻海底世界的瑰麗與神奇，讚嘆大自然的鬼斧神工，讓大家欣賞炫麗花燈的同時，也能看見燈藝傳承與「禪繞」塑形之「美」，更深思環境的「危」，切莫造成喚不回的「悔」。