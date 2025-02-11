首度來台演出！　2025台灣燈會超強卡司馬戲團降臨青春光劇場

▲青春光劇場燈區-演出時程表。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

超現實流行龐克雜耍馬戲團演出者「WesPeden」，已連續數年獲得全世界票選Top40Juggler第一，因應2025臺灣燈會在桃園舉辦，首度來台演出，2月14日下午4時在燈區「A19光的遊戲場-青春光劇場燈區」帶來戶外演出，當天同時邀請前太陽馬戲團成員領銜的「星合馬戲團」展演，設計專屬此次燈會的「跳跳馬戲奇遇記」定目劇，精采馬戲演出，大小朋友不要錯過！

▲Wes Peden_螺旋滑梯 Spiral Slide。（圖／青年局提供）

市府青年局11日表示，WesPeden與星合馬戲團已來台彩排多日，期間吸引不少入園民眾駐足關注，此次最受矚目的馬戲團表演，於2月14日下午4時在「青春光劇場燈區」由《螺旋滑梯》(SpiralSlide)節目展開序幕，WesPeden擅長前衛、充滿創意與色彩的雜耍演出，創意靈感源自螺旋結構、腎上腺素與四維空間的奇幻元素，表演內容既荒誕趣味又優雅迷人，亮點包括精湛且變化多端的雜耍棒、巨型透明彈珠軌道，以及震撼力十足的球類雜耍。

▲閉幕演出 FOCASA 馬戲團《潘朵拉的盒子》。（圖／青年局提供）

在舞台上，Wes的手肘化身為彈跳板，創造出如星座般變幻莫測的空中圖案，帶來一場精彩絕倫的視覺與藝術饗宴；而星合馬戲團的定目劇《跳跳馬戲奇遇記：夢遊音樂盒》，故事主角跳跳的爸爸是一位機長，但他總是不在家，跳跳想他的時候，就會打開爸爸送他的音樂盒，讓音樂帶著跳跳到世界各地。

這一天，長大後的跳跳，在搬家時，再次打開了那個放在衣櫃裡的音樂盒。隨著音樂盒的音樂，跳跳在音樂裡飛行，就像是和爸爸一同旅行一樣；那些音符，就像是一個個活潑快樂的精靈，帶著她翻滾、倒立、旋轉、用不同方式看待這個世界，一張床也可以是一個舞臺，一扇門也像是持續旋轉著的大環，帶著她穿梭在時間與空間之中，現場的觀眾都可以和跳跳一起跳進夢中，開啟一段快樂的奇妙旅程。

此外，桃園在地的FOCASA馬戲團，則將在閉幕假期 2月22日及23日演出《潘朵拉的盒子》，故事講述在很久很久以前，一個神奇的森林裡頭，住著許多身懷絕技的精靈，聽說他們擁有一個神秘的寶藏箱，每次打開時，都會有意想不到的驚喜。有個熱愛冒險跟帥氣的探險家，來到這片森林，準備來尋找這個神秘的寶藏箱，讓所有人一起來進入這片森林一起探險，而馬戲正如一座森林，等著大家探索和冒險，特技、雜耍、舞蹈和?丑，都是森林的寶藏，這個演出內容，可以讓第一次接觸馬戲的觀眾，和現場的表演者，一起沉浸在愉悅、歡樂、刺激、感動的氛圍之中，進一步發現馬戲森林的極致魅力。

為期12天的臺灣燈會在桃園，「青春光劇場」燈區每天都有不同國內外的馬戲團隊接力精彩演出，以「跳跳跳馬戲團」打造主題燈具，結合馬戲表演的親子嘉年華會踩街活動，為孩子們打造了最具想像力與創造力的童趣樂園，不用出國，就能享受國際級的馬戲團隊演出，機會難得，絕對不容錯過！

WesPeden「螺旋滑梯」SpiralSlide表演資訊為：

02/14(五)16:00-16:30；02/14(五)20:00-20:30；

02/15(六)16:00-16:30；02/15(六)20:00-20:30。